Conad Adriatico, donazione a favore della Fondazione Ospedale Pediatrico Salesi di Ancona

ANCONA – Conad Adriatico ha donato 146.000 euro a favore di cinque ospedali e reparti pediatrici dei territori in cui opera. Tra questi la Fondazione Ospedale Pediatrico G. Salesi di Ancona.

Attraverso l’iniziativa di collezionamento “Con tutto il cuore, colleziona gesti d’amore” in partnership con Goofi by Egan, attiva fino a fine 2022, ha distribuito ai clienti una collezione di gufi ispirati a personaggi natalizi per l’addobbo e la decorazione, realizzati con materiali green. Per ogni premio distribuito ha devoluto 50 centesimi, raccogliendo appunto in tutto 146.000 euro, a Fondazione Ospedale Pediatrico G. Salesi di Ancona, Ospedale Santa Annunziata di Chieti, Ospedale Ferdinando Veneziale di Isernia, Ospedale Madonna delle Grazie di Matera, Ospedale Antonio Perrino di Brindisi.

«Anche quest’anno siamo orgogliosi di poter dare il nostro contributo e sostenere questa importante iniziativa attenta alla sostenibilità a favore degli ospedali pediatrici del nostro territorio – ha dichiarato l”amministratore delegato di Conad Adriatico Antonio Di Ferdinando -. Come cooperativa, il nostro impegno da sempre è quello di creare valore per le comunità in cui operiamo promuovendo la cultura dell’agire insieme, potendo contare sul costante supporto dei nostri clienti e dei Soci che con vicinanza e il loro lavoro quotidiano si impegnano a garantire il benessere dei territori in cui operano. Anche quest’anno grazie all’impegno di tutti, abbiamo raggiunto risultati che ci riempiono di orgoglio e che ci permettono di ribadire il nostro impegno concreto sul fronte del supporto ai territori e al tessuto sociale in cui operiamo: è una scelta positiva e di responsabilità per creare valore ed accompagnare le Persone e le Comunità verso un futuro più sostenibile».

L’iniziativa, condotta a livello nazionale da Conad, ha permesso la donazione di oltre 2,2 milioni di euro a favore di 25 ospedali italiani per sostenere i reparti pediatrici. Si inserisce in un progetto di sostegno ai reparti pediatrici già avviato a livello nazionale a dicembre 2021 e che aveva permesso attraverso l’attività “Con tutto il cuore per un grande progetto di solidarietà”, una donazione pari a 1,9 milioni di euro.