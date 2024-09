Comunità energetiche, parte quella di Castelferretti. La sindaca: «Tra i primi in Italia»

FALCONARA – L’impianto fotovoltaico installato al PalaLiuti è stato collegato alla rete il 14 agosto. Il 26 settembre al Cinema Enal la consegna dei ‘contatori’ a 49 utenze, tra famiglie e attività economiche. Collegate anche scuole e strutture sportive.

Parte ufficialmente la prima comunità energetica di Falconara, con l’attivazione dell’impianto fotovolatico di Castelferretti. I pannelli solari installati sul tetto del PalaLiuti, della potenza di 94 kilowatt, sono stati infatti collegati alla rete elettrica lo scorso 14 agosto.

Per perfezionare l’adesione ed entrare a pieno titolo a far parte della comunità energetica di Castelferretti i privati (famiglie e attività economiche) hanno un importante appuntamento per il 26 settembre all’ex Cinema Enal di via XIV Luglio: qui, dalle 17 alle 19, potranno ritirare lo speciale ‘contatore’ (chiamato W Plug) per misurare i consumi. L’energia prodotta dall’impianto del PalaLiuti sarà monetizzata e versata ogni tre mesi sul conto corrente degli aderenti, in base ai kilowatt consumati da ciascuno durante le fasce orarie in cui avviene la produzione dai pannelli solari. Sono attualmente 49 i soggetti che hanno aderito senza alcun costo alla comunità di Castelferretti e non è escluso che, dopo un primo periodo di rodaggio, l’adesione possa essere estesa a ulteriori utenze. Entrano nella comunità energetica di Castelferretti anche gli edifici pubblici (scuole e strutture sportive) che fanno capo alla stessa cabina elettrica cui l’impianto è stato collegato.

Giovedì 26 settembre all’ex Cinema Enal a incontrare i cittadini, oltre ai tecnici della società Sistema X (partner del Comune per la creazione delle comunità energetiche falconaresi) ci sarà anche la sindaca Stefania Signorini. Chi non potrà presentarsi all’ex Cinema Enal nel giorno prestabilito potrà sempre raggiungere gli uffici di Sistema X in via Valenti 1 ad Ancona (Centro Mirum), previo appuntamento contattando il numero 3385046979.

Le prime comunità energetiche di Falconara nascono su iniziativa dell’amministrazione comunale. È stata infatti una delibera di giunta, approvata il 9 marzo 2023, a dare impulso all’iter che ha portato alla realizzazione degli impianti da ‘condividere’ con cittadini e operatori economici. È seguita, un anno dopo, l’approvazione in Consiglio comunale dello statuto per la costituzione dell’associazione ‘Comunità energetica Falconara’, cui i privati aderiscono per ottenere i benefici derivanti dalla produzione verde dell’energia elettrica.

«Il Comune, l’ente più vicino ai cittadini, tra i primi nelle Marche si è fatto promotore delle comunità energetiche, con l’obiettivo di stimolare la transizione verso fonti rinnovabili – ribadisce la sindaca Stefania Signorini –. Come amministrazione comunale vogliamo lanciare un primo segnale a sostegno di un nuovo sistema basato sull’autoproduzione di energia green. Un segnale concreto, visto che i privati, ossia le famiglie e le attività che aderiscono alla comunità, potranno beneficiare di un ritorno economico, con il pagamento a loro favore di un contributo economico da calcolare in proporzione ai loro consumi e all’energia prodotta dall’impianto fotovoltaico. Meno visibile, ma molto importante, il beneficio ecologico, perché sarà ridotta drasticamente la presenza di Co2 nell’aria tanto nella produzione di energia, quanto nel trasporto».

Nei prossimi mesi sarà attivata anche la comunità energetica di Palombina Vecchia, grazie al parco fotovoltaico da 134 kilowatt installato sul tetto della scuola Aldo Moro.