Al via Compro a Osimo, la campagna per incentivare all’acquisto locale

OSIMO – Un lavoro di volantinaggio è cominciato a Osimo in queste ore in cui il Natale si avvicina e le persone sono spinte agli acquisti in un periodo storico difficile per la pandemia. “Compro a Osimo” è il titolo dell’iniziativa partita dal gruppo consiliare Progetto Osimo futura, sposata da tanti osimani, per sensibilizzare appunto ad acquistare locale.

«Il 2020 è stato un anno molto difficile. La pandemia mondiale causata dal Covid-19 ha provocato una crisi senza precedenti che ha colpito singoli individui, famiglie e aziende – dicono dal gruppo del consigliere Achille Ginnetti -. Prima il lockdown, poi le misure adottate dal Governo per contenere la diffusione del contagio nella seconda ondata, hanno avuto effetti negativi anche ad Osimo dove si è registrata una contrazione dei consumi. Per questo motivo, per aiutare i commercianti della città, abbiamo lanciato la campagna per spingere i cittadini ad acquistare durante le festività natalizie nei negozi “sotto casa”. È importante rafforzare lo spirito di comunità comprando i regali di Natale dai negozianti osimani garantendo in questo modo lavoro a titolari e dipendenti».

Sugli acquisti locali diversi sono gli appelli delle istituzioni. «Riscoprire l’importanza di fare acquisti nei negozi di vicinato rafforza l’identità delle comunità locali e la solidarietà tra concittadini, riprendendo il concetto del centro commerciale naturale, sicuro e accessibile in tempi di Covid», dice l’assessore alle Attività produttive Michela Glorio.

È online sul sito del Comune anche un avviso pubblico per individuare gli esercizi commerciali interessati alla fornitura di generi alimentari e di prima necessità assegnati tramite buoni spesa virtuali per famiglie in difficoltà.