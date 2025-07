Competenze digitali nei giovani, Rossini dell'Anp: «La scuola deve ripensare se stessa»

La percentuale di giovani tra 16 e 29 anni che nel 2024 nell’Unione Euopea ha utilizzato quotidianamente Internet varia tra il 93% e il 100%, con una media del 97%. Emerge dall’ultimo rapporto Eurostat diffuso in occasione della Giornata Mondiale delle Competenze Giovanili. Rispetto all’88% della popolazione totale, la differenza è di punti percentuali. Questo divario si è costantemente ridotto negli ultimi dieci anni. Nel 2014, l’87% dei giovani utilizzava Internet quotidianamente, mentre la quota della popolazione totale era del 63% (un divario di 24 pp).

I social network sono stati utilizzati dall’88% dei giovani rispetto al 65% della popolazione totale. La percentuale più alta di giovani tra i 16 e i 29 anni che hanno partecipato ad attività social network è stata riscontrata nella Repubblica ceca (99%), seguita da Cipro e Grecia (entrambe al 98%). L’Italia si attesta all’80% e insieme a Germania, Slovacchia e Bulgaria (tutte all’84 %) hanno registrato le quote più basse.

Riccardo Rossini, presidente ANP Marche, Associazione Nazionale Presidi

«Oggi è impensabile non utilizzare internet per qualunque attività umana a meno che non lo si voglia fare deliberatamente, un po’ come ritirarsi inTibet per chi vuole fuggire dalla modernità – commenta il presidente regionale dell’Anp, Associazione Nazionale Presidi, Riccardo Rossini -. È quindi normale che nel 2025 pressoché tutti gli abitanti dei paesi OCSE utilizzino la rete per lavoro o per motivi personali. Internet è accesso al sapere e alla conoscenza. Il suo ingresso nella nostra società ha modificato di molto il ruolo della scuola che fatica però a rendersene conto. Un ragazzo che esce dal percorso scolastico facilmente può continuare ad erudirsi proprio attraverso i molteplici strumenti che internet gli mette a disposizione ma non potrà mai avere quel supporto alla crescita emotiva e psicologia che i docenti possono dare. La scuola educa, aiuta a crescere delle brave persone, dei buoni cittadini. Il mare magnum di internet può facilmente indurre a perdersi. Di questo la scuola deve prenderne coscienza e ripensare se stessa, con le sue metodologie e i suoi percorsi».

Gran parte della popolazione del Unione europea utilizza Internet per svolgere una varietà di attività nel loro lavoro, istruzione, tempo libero, amministrazione e altri settori della loro vita. Nel 2024 un’elevata percentuale di giovani nell’UE ha continuato a utilizzare Internet per una serie di attività che occupano una quota crescente della loro vita quotidiana. Tra le attività basate su Internet analizzate, nel 2024 la partecipazione ai social network era più diffusa tra i giovani, simile solo alla telefonia e alle videochiamate. La creazione di un profilo utente e la pubblicazione di messaggi o attività correlate è stata una pratica diffusa per l’88% dei giovani tra i 16 e i 29 anni e per il 65% della popolazione totale. La telefonia o le videochiamate sono state ampiamente utilizzate dall’88% dei giovani e dal 73% della popolazione totale.

Le competenze digitali sono considerate essenziali per trarre vantaggio dalle attività basate su Internet e per contribuirvi. Nel momento in cui i giovani nell’UE abbandonano l’istruzione obbligatoria, la maggior parte di loro utilizza regolarmente i computer e Internet per una serie di attività. In tale contesto, è importante che i giovani diventino utenti digitali responsabili e responsabili, dotati di competenze digitali adeguate. Nei Paesi europei la media dei giovani (16 – 29 anni) che hanno riferito competenze digitali generali di base nel 2023 si attesta al 71%: le quote nazionali variano dal 94% della Finlandia, al 92% di Malta, al 90% dei Paesi Bassi, al 59% dell’Italia, al 52% della Bulgaria.