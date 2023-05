I commercialisti pesaresi agli Stati generali di categoria: «Nuovo patto fiscale e taglio del cuneo»

PESARO – Decreto lavoro, taglio del cuneo fiscale, un fisco più equo e accessibile ai professionisti, e dunque un nuovo patto fiscale i temi chiave. Una delegazione del consiglio dell’ordine dei commercialisti ed esperti contabili di Pesaro e Urbino è andata in trasferta a Roma per prendere parte agli Stati generali della categoria che si sono tenuti giovedì scorso al Convention Center La Nuvola. Un appuntamento fondamentale per i 132 ordini italiani e un momento di confronto importante con i rappresentanti del governo e delle istituzioni nazionali, di cui sono stati protagonisti anche i professionisti pesaresi, con il presidente Marco Luchetti, il segretario Silvia Vaselli, il vice presidente Enrico Maria Renier, il presidente del collegio dei revisori Giovanna Sanchini e i consiglieri Roberto Ricci, Athos Lazzari, i delegati Luca Ghironzi e Paolo Balestieri.

«Attraverso il nostro presidente del consiglio nazionale Elbano De Nuccio, abbiamo chiesto che si metta mano a una riforma di rilancio e non solo di sostegno – ha spiegato il presidente dell’ordine pesarese Marco Luchetti – che si fonda su 2 elementi: reale semplificazione degli adempimenti tributari e una riduzione della pressione fiscale. Auspichiamo che per la Riforma fiscale, alla quale siamo stati chiamati dal Governo a collaborare, non si debba attendere ancora per molto visto che è una riforma che aspettiamo da 50 anni».



Commovente il ricordo tributato ai tre colleghi uccisi nel corso dell’ultimo anno, Nicoletta Golisano, Antonio Novati e Fabiana de Angelis, vittime di un’assurda follia omicida “che da qualche tempo – commenta Luchetti – investe anche la nostra categoria e sulla quale è stata richiesta una maggiore attenzione da parte delle istituzioni”. In loro memoria sono state attivate delle borse di studio.