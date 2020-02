Comitato per l’Ordine e la Sicurezza in Prefettura, presenti il ministro dell’Interno Lamorgese e il capo della polizia Gabrielli

ANCONA- Dopo aver incontrato in Prefettura ad Ancona i familiari delle vittime della discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo, il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese ha presieduto il Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica convocato dal prefetto Antonio D’Acunto e a cui ha partecipato anche il capo della Polizia Franco Gabrielli. Presenti il procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Ancona, Sergio Sottani, il presidente della Corte d’Appello di Ancona, Luigi Antonio Catelli, le Forze di Polizia, della Capitaneria di Porto, il sindaco di Ancona Valeria Mancinelli, il presidente della Provincia Luigi Cerioni e il presidente dell’Autorità portuale del Mare Adriatico centrale Rodolfo Giampieri.

Il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese con il prefetto d’Ancona Antonio D’Acunto

«Abbiamo visto che nella provincia di Ancona i reati sono diminuiti del 13%, del 10% ad Ancona. Ciò significa che la situazione è sotto controllo e che la parte preventiva funziona- riferisce il ministro Lamorgese-. La questione che mi è stata segnalata, così come indicato anche in Comitati di altre province, è l’aumento dello spaccio di droga, utilizzata soprattutto da giovanissimi. Ministero dell’Interno e Ministero di Giustizia hanno lavorato insieme per predisporre una norma che dia la possibilità di arrestare con custodia cautelare in carcere chi commette il reato di spaccio. Viene quindi e superata l’attuale disposizione dell’art. 73 comma 5 che invece non prevede arresto immediato per casi di spaccio di droga. Durante il comitato abbiamo parlato anche degli organici delle Forze di Polizia: nel 2020 arriveranno una ventina di unità in più. Inoltre, il Presidente dell’AP ha spiegato la grande rilevanza nazionale e internazionale che il porto di Ancona sta assumendo e di come vada ad incidere nell’economia del territorio».

A destra il Capo della Polizia Franco Gabrielli

Infine, è stato affrontato il tema della ricostruzione post terremoto. «È stato richiamato il protocollo firmato nel 2019 dove si pongono in essere tutte le fasi di controllo necessarie per gli appalti- afferma il Ministro dell’Interno-. Il Comitato è stato soddisfacente. C’è collaborazione e sinergia tra le istituzioni e questo rende il lavoro più sereno».