Colli al Metauro, discussione finisce a coltellate: 25enne ricoverato all’ospedale

Il giovane si trova ricoverato in terapia intensiva ma non sarebbe in pericolo di vita.

COLLI AL METAURO – Un’animata discussione è culminata con un accoltellamento. È successo all’alba del 14 giugno a Villanova, in pieno centro. Erano circa le cinque quando due 25enni, uno di origini albanesi, l’altro marocchine, al culmine di una discussione sono passati ai fatti: il ragazzo albanese avrebbe estratto un coltello e colpito con due fendenti l’altro giovane per poi dileguarsi lasciando il ragazzo marocchino a terra in una pozza di sangue.



Le urla del ferito hanno attirato l’attenzione di alcune persone che si trovavano fortunatamente poco lontano: sono stati loro a dare l’allarme. Sul posto, oltre al 118, che ha provveduto al trasferimento all’ospedale di Pesaro, anche i carabinieri della stazione locale per i rilievi del caso.



Il ferito è stato raggiunto dai due fendenti al torace e all’addome: uno di questi gli ha perforato un polmone; si trova ricoverato in terapia intensiva ma non sarebbe in pericolo di vita. Le autorità si sono messe subito sulle tracce dell’aggressore che è stato rintracciato ed identificato: per lui sono scattate le manette per tentato omicidio.