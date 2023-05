Collegare i borghi pesaresi e il San Bartolo. Redaelli e Malandrino: «Il Comune attivi una navetta»

PESARO – Un collegamento efficace fra la zona mare, i borghi pesaresi ed i luoghi di particolare pregio come il San Bartolo. Questa la richiesta dei consiglieri comunali di centrodestra Michele Redaelli (Forza Italia) e Daniele Malandrino (Fratelli d’Italia).

«Facilitare l’accessibilità a questi luoghi con un servizio navetta è una opportunità strategica di cui Pesaro deve assolutamente dotarsi a partire dall’imminente stagione estiva. Crediamo che i nostri borghi abbiano un valore artistico, culturale e ambientale che merita di essere sempre più promosso sia nei confronti dei turisti che dei cittadini pesaresi». Spiegano Malandrino e Redaelli: «Per questo abbiamo presentato una interpellanza all’Amministrazione comunale alla quale chiediamo di pianificare ed attuare una rete di trasporti leggeri, sostenibili e capillari che possano raggiungere i tanti luoghi significativi del nostro territorio comunale. Pensiamo in particolare a tre aree: Il municipio di Monteciccardo, Il Quartiere Colline e Castelli nel quale spiccano Novilara, Candelara, Trebbiantico, Santa Maria dell’Arzilla e Ginestreto e la terza imprescindibile area è quella del San Bartolo, con Castel di Mezzo, Santa Marina, Fiorenzuola, Colombarone ed i principali luoghi della Strada Panoramica Adriatica».

Redaelli e Malandrino

Per i consiglieri «il punto di partenza delle navette non può che essere la zona mare, dove è concentrata la maggiore affluenza turistica ma si possono anche aggiungere eventuali parcheggi scambiatori per facilitare un uso sostenibile da parte dei pesaresi. Su questa iniziativa ci siamo confrontati con molti operatori del settore ricettivo e alberghiero che ci hanno dato il loro pieno sostegno, così come ne sarebbero entusiasti gli esercenti e le associazioni dei borghi che vedrebbero una maggiore partecipazione ai tanti eventi che vengono organizzati. Questo progetto sarà indubbiamente un valore aggiunto anche per i residenti pesaresi che vedono purtroppo un impoverimento del servizio pubblico soprattutto nelle zone più lontane dal centro storico.

Crediamo che la valorizzazione ricettiva, culturale e turistica della nostra città passi anche attraverso la pianificazione della mobilità e del trasporto pubblico messo a disposizione dei cittadini e dei turisti. Per questo, con la nostra interpellanza chiediamo un impegno all’Amministrazione a partire da questa stagione estiva».