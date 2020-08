Sarà un vino di qualità, con quantità che dovrebbero tornare in linea con la raccolta di due anni fa. Ma ci sono le incognite del Covid: le misure di sicurezza rendono difficoltoso lo spostamento degli stagionali stranieri. E sulle vendite all'estero si prevede un calo

Sarà un vino di qualità quello che uscirà dalla vendemmia 2020 e con quantità che dovrebbero tornare in linea con la raccolta di due anni fa, dopo il lieve calo (circa 800mila ettolitri, -15%) dello scorsa stagione. A dirlo è Coldiretti Marche, che traccia le previsioni della vendemmia che presto sarà, la prima in periodo Covid.

Dopo Ferragosto si dovrebbero registrare i primi movimenti in vigna, quando si inizierà a raccogliere le basi spumante, poi, tra la prima e la seconda settimana di settembre, via con i bianchi regionali come Bianchello del Metauro, Verdicchio, Colli Maceratesi, Pecorino e Passerina.

Il calendario della vendemmia prevede anche, a seguire, tra settembre e ottobre, la raccolta delle grandi uve rosse Sangiovese e Montepulciano sugli oltre 17mila ettari del vigneto marchigiano.

Gli enologi, secondo le indicazioni di Coldiretti Marche, stimano produzioni di alta qualità e diverse punte di eccellenza grazie a un andamento climatico che non ha esagerato con le temperature massime. Purtroppo le grandinate hanno creato ingenti danni, soprattutto in provincia di Fermo.

La produzione marchigiana per oltre l’80% è destinata a Doc, Docg e Igt, vini a denominazione maggiormente distintivi del territorio che valgono, secondo l’ultimo report Ismea/Qualivita, ben 97 milioni di euro.

«Non bisogna dimenticare tuttavia che questa sarà la prima vendemmia con le misure di sicurezza contro il contagio da Covid – sottolinea Maria Letizia Gardoni, presidente di Coldiretti Marche – con le conseguenti difficoltà di spostamento degli stagionali agricoli stranieri. Proprio per questo, in vista di un incremento del numero di contratti a tempo determinato per gli operai agricoli, stimato nelle Marche sopra il 40% a settembre rispetto agli altri mesi, torniamo a chiedere una semplificazione attraverso l’utilizzo del voucher agricolo».

Preoccupa anche la tenuta dei mercati: Coldiretti sulla base dei dati Istat ha calcolato un calo di vendite di vino italiano all’estero attorno al 4% a causa delle difficoltà registrate dalla ristorazione in tutto il mondo per l’emergenza coronavirus mentre il rallentamento della domanda ha fatto registrare una flessione di circa il 5% sui prezzi all’ingrosso di bianchi e rossi marchigiani.