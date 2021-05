ANCONA – Una spesa alimentare tutta salute quella di oggi al Mercato Dorico di Campagna Amica: a dispensare consigli c’era la nutrizionista a km zero Raffaella Bocchetti, che dal vivo si è prestata come tutor per la spesa. È partita questa mattina la nuova iniziativa del Mercato Dorico di Campagna Amica, organizzata da Coldiretti Ancona con il contributo della Camera di Commercio delle Marche.

Dal 22 maggio, per tutti i sabati fino al 12 giugno, Mercato dorico apre le porte di via Martiri della Resistenza a Raffaella Bocchetti, già Nutrizionista a Km Zero della fortunata serie web per i social ideata da Donne Impresa. Oggi Raffaella si mette i panni della tutor della spesa.

«Ho notato che l’errore cui maggiormente si incorre quando facciamo spesa è l’acquisto di affettati – spiega la nutrizionista – buoni, sfiziosi e veloci, amici di chi non ha tempo per cucinare ma anche pieni di grassi. In realtà sono tutt’altro che amici della corretta alimentazione». La Nutrizionista ogni sabato tra le 9 e le 11 sarà al Mercato Dorico disponibile ad affiancare i visitatori nella loro spesa, rispondendo alle domande, semplici curiosità, dispensando consigli. In più, per ogni appuntamento sarà previsto un menù settimanale con i prodotti presenti all’interno del Mercato Dorico e seguendo la stagionalità.

Oggi esordio col botto per la giornata della Dieta Mediterranea, patrimonio dell’Unesco e insieme di conoscenze, tradizioni, biodiversità e benessere per la popolazione. «Come esordio dell’appuntamento qui a Mercato dorico non potevo non consigliare i piatti clou della dieta mediterranea – dice – che contemplano verdure e carni, molti legumi, cereali, carne e pesce». Tutti prodotti che a Mercato dorico si trovano tracciati e controllati, a km zero e coltivati nel rispetto dei cicli naturali: sono i produttori stessi, mettendoci la faccia, a darne garanzia come sottolinea il responsabile di Campagna Amica Marche, Mattia Ciavattini.