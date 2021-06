Cna Zona Nord, il nuovo presidente è Gino Spadoni

È stato eletto a Falconara dai presenti, prima del confronto tra l'associazione di categoria, gli imprenditori e l'amministrazione nell'ambito del convegno 'Ripartire insieme', che ha avuto come oggetto la città di Falconara

FALCONARA – La Cna provinciale della Zona Nord si è espressa: sarà Gino Spadoni il nuovo presidente. È stato eletto dai presenti nell’assemblea di oggi pomeriggio (29 giugno), andata in scena in uno spazio all’aperto del ristorante Oasi Cannetacci di Falconara. Spadoni è un imprenditore, le sue aziende insistono nel territorio cittadino e in quello di Chiaravalle. «Faccio parte della Cna da molti anni – le sue prime parole – e ora colgo con orgoglio e senso di responsabilità questa opportunità. Ci confronteremo con tanti soggetti, con spirito pragmatico e costruttivo, guardando con occhi attenti alla crescita, all’economia e al lavoro».

Dopo la votazione si è svolto un convegno dal titolo ‘Ripartire insieme’, che ha avuto come oggetto la città di Falconara e il suo sviluppo. Oltre ad artigiani e imprenditori, presenti in numero ridotto considerate le limitazioni Covid e con altri collegati da remoto, hanno preso parte alla giornata anche il presidente della Cna territoriale Ancona Maurizio Paradisi e due rappresentanti della Giunta falconarese: il sindaco Stefania Signorini e l’assessore all’Urbanistica e Commercio Clemente Rossi.

Tanti i temi toccati. Dalle infrastrutture, quali aeroporto e ferrovia, fino al centro storico e la spiaggia, passando inevitabilmente dalle misure messe in campo dal Comune a sostegno di piccole e medie imprese in tempi di pandemia. Un confronto proficuo, con le parti che si sono promesse di riaggiornarsi presto per condividere strategie e progetti della Falconara futura.