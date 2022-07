Clara People in concerto al Festival del Parco del Conero

SIROLO – Mercoledì 6 luglio dalle ore 21 al Teatro del Conero in via Peschiera 30 a Sirolo si terrà un approfondimento sulle bellezze naturali e ambientali del Parco raccontate nel libro “Conero, bellezza infinita” di Gilberto Stacchiotti.

A seguire, l’evento che è realizzato nell’ambito del cartellone del Festival del Parco, proseguirà con il concerto di “Clara People”. La cantautrice originaria di Ancona, canta in inglese in un genere che assomiglia al folk pop, si è esibita anche al ECC-European Celtic Contest organizzato da Montelago Celtic Festival e sta presentando l’album “Sense the Raven” con testi autobiografici figli di un periodo intenso, di profondo cambiamento personale.

Clara People sarà accompagnata da Marco Tarantelli al contrabbasso, Simone Medori alle percussioni e Fulvio Renzi al violino. L’ingresso è gratuito.