Civitanova, voucher family: un aiuto per 442 famiglie

CIVITANOVA – Voucher Family: 442 famiglie hanno ricevuto in questi giorni il sostegno, erogato da parte dell’Ufficio Servizi sociali del comune di Civitanova. Consegnati 991 buoni, che serviranno per acquistare, a seconda delle esigenze di ogni famiglia, beni di prima necessità come, ad esempio, prodotti alimentari e farmaci, materiale scolastico, prodotti per l’igiene della casa e della persona.

A rendere noti i numeri dell’iniziativa è l’assessore ai servizi sociali Barbara Capponi. «Sono 442 i nuclei familiari che hanno ricevuto i voucher family da 182 euro. In tutto sono stati consegnati 991 buoni, corrispondenti al numero dei figli, per un totale di 180.837 euro. L’iniziativa, nata per sostenere in modo concreto le famiglie in difficoltà con più figli a carico tra gli 0 e i 26 anni, rientra nell’ambito del progetto “Città con l’infanzia” dell’assessorato ai servizi sociali – ha spiegato -. Le famiglie potranno spendere i voucher, caricati direttamente sulla Tessera sanitaria, per acquistare beni di prima necessità come, ad esempio, prodotti alimentari e farmaci, materiale scolastico, prodotti per l’igiene della casa e della persona. In un momento di grande difficoltà per le famiglie, proseguiamo stando loro accanto anche con questo sostegno».

All’iniziativa hanno aderito farmacie comunali, farmacia Angelini (piazza XX Settembre), farmacia Foresi (via Duca degli Abruzzi); Coop market (via Ungaretti); i supermercati Conad di via Zavatti, via Vasco De Gama, via Giuseppe Saragat, via Castelfidardo, via San Costantino; “Sì con te” supermercati (nei Comuni di Civitanova, Porto Sant’Elpidio e Potenza Picena), Coal Market (via Giosuè Carducci), Tigre Supermercato (viale Vittorio Emanuele e via Marche), Lidl Italia (via Silvio Pellico), Parafarmacia interna al Conad (via San Costantino).