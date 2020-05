CIVITANOVA – Un video promozionale del regista civitanovese Paolo Doppieri per il rilancio della città. È l’idea nata dall’assessore al turismo del comune costiero Maika Gabellieri, in collaborazione con alcuni artisti e con le attività commerciali della città.

«È un momento molto travagliato per tutti e noi e proprio in questi giorni abbiamo iniziato a riaprire i nostri negozi – ha detto l’assessore Gabellieri -; è importante parlare di Civitanova in termini positivi e in termini di sicurezza e abbiamo deciso di presentare una delle prime azioni messe in campo per il rilancio del turismo e per la ripartenza dell’apparato commerciale. Il progetto, di altissima qualità, riguarda la realizzazione di un video promozionale da parte del regista Paolo Doppieri; un progetto che è frutto di un grande lavoro di squadra e di umanità da parte di tutti gli attori coinvolti».

Da sinistra: Scarpetta e Tornambene

Dall’associazione dei commercianti “Centriamo”, presieduta da Debora Pennesi, passando per l’Abat con il vice presidente Marco Scarpetta, fino alla creatività dell’imprenditore Aldo Ascani e al talento della vincitrice di X-Factor, la civitanovese Sofia Tornambene: una ricetta vincente dove il regista Doppieri condurrà i vari fili dell’intreccio. La città ha anche lanciato il suo hashtag #civitanovaconte<3.

«A Civitanova, come un po’ in tutte le Marche, dopo il riconoscimento della Lonely Planet eravamo pronti ad aggredire la stagione finché non è arrivato il muro del Covid – ha sottolineato Scarpetta -. Sono iniziate le preoccupazioni delle 52 realtà che fanno parte dell’Abat e di tutto il tessuto commerciale della città finché non è arrivata la chiamata dell’assessore Gabellieri che ci ha parlato di questo progetto e ci siamo subito mostrati propositivi e con tanta voglia di reagire».

«Abbiamo pensato di dover dare un’idea di sicurezza della nostra città – ha aggiunto Ascani – e abbiamo creato anche un vero e proprio brand con la realizzazione di gadgets, mascherine e merchandising vario. Il motto di questa stagione è “uno per tutti tutti per uno” e sono convinto che questo farà la differenza anche grazie alla realizzazione del video di alto livello professionale con il contributo di Paolo Doppieri».

Da sinistra: Gabellieri e Doppieri

«La chiamata è arrivata in un momento in cui la situazione per la categoria degli artisti era molto difficile e quando ho capito che l’intento di tutti era quello di rilanciare Civitanova non ho avuto un attimo di esitazione – racconta il regista Doppieri -. Dopo un lungo periodo di lockdown dovevamo dare un segnale positivo e abbiamo deciso di guardare con occhi diversi la città, come dopo un risveglio da un lungo sonno. Così l’idea proposta da Sabrina Viggiano è stata quella vincente; trasmettere un sentimento di riscoperta della città con occhi nuovi e attraverso i cinque sensi. Ecco, se dovessimo scegliere un titolo per il progetto, lo potremmo chiamare “Risveglio”».

Ancora top secret tutto il lavoro anche se, come hanno spiegato i realizzatori del progetto, si tratterà di un «video di circa un minuto molto emozionale e intimista che ci farà scoprire, di nuovo, come se fosse la prima volta, le bellezze della città». Saranno coinvolti Francesca Della Valle, che reciterà un monologo, Alessandro Apolloni con la sua musica, Sofia Tornambene, con la sua voce, e l’attrice Denise Tantucci, protagonista dell’ultimo film di Nanni Moretti. «Tutti i professionisti coinvolti hanno deciso di decurtare di tanto il loro stipendio» ha sottolineato il regista Doppieri.

Sofia Tornambene

«Sono molto legata a questo territorio perché qui è nata la mia passione quindi ho subito accettato la proposta per il rilancio turistico della nostra città – ha spiegato la vincitrice di X-Factor Sofia Tornambene -. In questo periodo ho comunque continuato a scrivere canzoni per la mia etichetta, anche se non vedo l’ora di poter tornare prima possibile sul palco».

Soddisfazione anche dall’associazione dei commercianti “Centriamo”. «In questo periodo sono sempre stata propositiva cercando di dare supporto e sostegno ai nostri 100 associati – ha spiegato la presidente Pennesi -; per noi questo progetto è molto importante».

Le riprese partiranno giovedì 21 maggio e continueranno nei prossimi giorni. Sabato 30 verrà presentato il primo teaser trailer all’amministrazione mentre il video sarà presentato ufficialmente il 6 giugno in occasione di GustaPorto, «l’evento che apre la stagione estiva di Civitanova e che quest’anno abbiamo deciso di proporre in chiave diversa viste le disposizioni anti contagio. Il cartellone degli eventi, prima dell’emergenza sanitaria, era ultimato ma ora dovrà completamente essere rivisto; certo è che non ci fermeremo» ha concluso la Gabellieri.