Civitanova in vetrina alla Bit di Milano: anche lo sport è protagonista

CIVITANOVA – Civitanova Marche alla Borsa Internazionale del Turismo in programma a Milano dal 4 al 6 febbraio, nei padiglioni dell’Allianz MiCo. Una vetrina per esporre il materiale promozionale all’interno dello stand “Noi Marche”, associazione di 26 comuni, cui Civitanova è capofila.

«La nostra città partecipa da anni alla Bit – ha detto il sindaco Fabrizio Ciarapica – che rimane una grande opportunità per far conoscere Civitanova insieme a tutto il bellissimo territorio maceratese. Proprio nei giorni scorsi a Palazzo Raffaello abbiamo siglato il Protocollo d’Intesa NoiMarche con gli altri comuni per promuovere il turismo. Questo progetto ha registrato una crescita costante coinvolgendo sempre più comuni e dando vita a iniziative significative. Dobbiamo proseguire nella promozione turistica senza steccati, a vantaggio di tutto il territorio».

Tra i progetti presentati da Noi Marche, spicca l’itinerario “Strade di Marca” che si è posizionato al secondo posto all’Oscar nazionale del cicloturismo nel 2022, riconosciuto come il secondo itinerario più bello ed organizzato d’Italia. A Milano ci sarà anche una sessione del King of the beach, presentato da Fulvio Taffoni, quale evento sportivo di rilievo nazionale ospitato sulla spiaggia civitanovese.

Anche quest’anno la Regione Marche, nel suo padiglione, propone le eccellenze del territorio e lo sport, il beach volley è una di quelle. In questa politica rientra il King & Queen beach volley tour, una manifestazione sportiva d’eccellenza ad invito, che combina sport, spettacolo, turismo e tanta promozione del territorio indiretta grazie alle numerose ore di programmazione televisiva di SkySport delle due finali maschile e femminile e la massiccia campagna sia mediatica che social.

«La presenza del King&Queen beach volley tour – hanno fatto sapere gli organizzatori dell’evento – è un premio al duro lavoro profuso in questi anni da Fulvio Taffoni ed i suoi collaboratori che dal 2000 hanno proposto ininterrottamente l’evento di beach volley anche durante la pandemia da Covid19. Sarà una presentazione che darà respiro internazionale alla manifestazione nata a Civitanova Marche».