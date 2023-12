CIVITANOVA – Le vacanze di Natale sono state all’insegna dei viaggi, tante le partenze anche per il Capodanno. New York, capitali europee, ma anche mare. Queste le mete più gettonate del periodo, che ha fatto registrare un segno più rispetto all’anno scorso.

«Quest’anno abbiamo avuto richieste in più rispetto allo scorso anno – ha detto Federica Zucchini, Zuni Travel – C’è tanta voglia di viaggiare. Stati Uniti, e in particolare New York, sono le mete preferite del periodo, ma anche le capitali europee. I rincari pesano, ma i civitanovesi non disdegnano comunque di muoversi per le feste, anzi. La nostra agenzia lavora molto sulla consulenza, comunichiamo l’andamento dei prezzi, poi i clienti, che ora sono sempre più informati, cercano un compromesso. Ma non rinunciano a viaggiare. Quest’anno c’è chi si muoverà anche per l’Epifania, scegliendo le città europee, come ad esempio Valencia».

«Nonostante i rincari e in generale il costo della vita, che è alto, in molti hanno scelto New York e gli Stati Uniti – ha detto Francesca Cerolini, Travel Lust Viaggi –, una meta gettonata, in realtà, già dal giorno del Thanksgiving e dal momento in cui vengono accese le luminarie natalizie. Per l’ultimo dell’anno in molti hanno scelto le città europee, in particolare Amsterdam, Stoccolma e Parigi. E non mancano le richieste per la montagna». «Per Natale e per l’ultimo dell’anno le mete preferite sono New York, le capitali europee e il mare, come Zanzibar, la Thailandia, il Brasile e i Caraibi – ha detto Elisabetta Biagiola, Mareva Tour – I giovani sono più orientati per le capitali europee, che hanno costi più abbordabili».