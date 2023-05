Civitanova, Tiberi: «Cancello pedonale in via Adua, serve innalzare le misure di sicurezza»

CIVITANOVA – Cancello pedonale in via Adua, il consigliere comunale Roberto Tiberi chiede a Rfi un innalzamento delle misure di sicurezza dopo il tragico investimento di una giovane travolta dal treno mentre attraversava i binari. «Alla luce dei recenti incidenti nelle Marche, purtroppo anche a Civitanova e paesi limitrofi, ho chiesto all’amministrazione comunale di invitare Rfi ad innalzare le misure di sicurezza in via Adua, in prossimità del cancello pedonale – ha spiegato Roberto Tiberi, consigliere comunale di FdI e presidente Commissione Bilancio – . Questo perché mi sono giunte numerose segnalazioni di incauti e irregolari attraversamenti dei binari di persone. È irrisoria la facilità con la quale si può scavalcare il cancelletto presente prima dei binari. Detto che è una follia risparmiare qualche metro di strada rischiando di essere investiti, occorre comunque che Trenitalia decida di rafforzare la recinzione attualmente presente. A seguito della mia richiesta, l’amministrazione comunale ha inviato una nota, il 20 marzo scorso, a Rfi, nello specifico alla Direzione Operativa Infrastrutture Territoriali di Ancona, per far presente questa situazione. Voglio, ora, sollecitare pubblicamente un intervento visto che, a quanto mi risulta, ancora non sono state poste in essere misure diverse e maggiormente utili al rafforzamento della sicurezza. Mi auguro che si faccia in fretta».