Civitanova, studenti a lezioni di legalità: all’Ipsia ospite don Terenzio Pastore

CIVITANOVA – “Una testimonianza di legalità”. È il titolo dell’evento organizzato presso la sede dell’Istituto Ipsia “Corridoni” di Civitanova, voluto dal dirigente scolastico, prof. Mastrocola Gianni, e organizzato in collaborazione con l’assessore al sociale del Comune di Civitanova, Barbara Capponi. Ospite presso l’aula magna dell’Istituto Ipsia a Civitanova è stato don Terenzio Pastore, ex parroco della parrocchia di Santa Maria di Gesù a Messina ed autore del libro “Questa è sempre casa tua”. Prima il saluto dell’assessore Barbara Capponi. Nella sua “testimonianza”, Don Terenzio ha raccontato episodi accaduti durante le sue ripetute missioni in Tanzania, mostrando foto e video dei luoghi e delle persone incontrate, e sensibilizzando gli studenti sulle tematiche dell’accesso alle risorse essenziali perché “quando hai l’acqua, hai tutto”. Inoltre, ha parlato del suo progetto “Acqua nel Deserto” con cui fino a questo momento sono stati realizzati sei pozzi in Tanzania. Nella seconda parte dell’intervento, Pastore ha parlato della sua esperienza di parroco a Messina, dove ha fondato l’associazione “Addiopizzo” e del suo impegno per sradicare questo tipo di sudditanza da parte di alcuni commercianti.

« Aprire il 2024 con una bella iniziativa per gli studenti – è il commento dell’assessore Capponi -: complimenti all’istituto superiore Ipsia, che nella sede di Civitanova ha ospitato Don Terenzio Pastore per il secondo incontro sulla legalità. Il sacerdote è stato anche parroco in Sicilia e ha raccontato ai ragazzi della sue esperienze non solo in termini di prevenzione e diniego alla devianza e alla criminalità, ma anche, grazie al suo vissuto di missionario, ha ragionato con loro della grande opportunità di poter studiare e impostare il proprio percorso acquisendo una professionalità, cosa non scontata! Complimenti al relatore, al dirigente dottor Mastrocola e a tutto il corpo docente e personale scolastico per aver organizzato questo momento di formazione umana e civica per i nostri ragazzi » .