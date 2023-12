Civitanova, Scuola Makamba è realtà grazie alla generosità dei civitanovesi

CIVITANOVA – Scuola Makamba ora è realtà. È già cominciato il nuovo anno scolastico nella scuola media superiore a Makamba, località nel Sud del Burundi, nella diocesi di Bururi, realizzata dall’associazione Scuola Makamba. Nel mese di ottobre 2012 un gruppo di persone, tra cui alcuni membri dell’attuale comitato direttivo dell’associazione e il vice parroco della parrocchia di Cristo Re di Civitanova Don Joseph Barandereka, cittadino burundese, si è recato in Burundi per conoscere la realtà di quel Paese, visitando ospedali, scuole, orfanotrofi, stabilimenti produttivi e incontrando anche il vescovo della diocesi di Bururi. Durante l’incontro si è discusso della possibilità di realizzare un progetto di solidarietà, una scuola superiore, visitando anche il luogo dove sarebbe dovuta sorgere.

Ora la scuola è realtà. Il progetto è stato presentato sabato scorso in occasione di una cena che si è svolta nei locali della parrocchia di Cristo Re: c’erano tanti benefattori e anche l’assessore al sociale Barbara Capponi. Un video ha mostrato i momenti salienti dell’inizio dell’anno scolastico 2023/2024 ma anche la struttura.

«Nella città dove è nata l’associazione Scuola Makamba si riconosce che il bene comune non ha confini geografici – hanno raccontato i membri dell’associazione -. I tempi difficili del Covid-19 non hanno interrotto la nostra determinazione e la nostra buona volontà. Le cene solidali organizzate sono state occasioni fondamentali per mettere insieme le forze. La vostra generosità ha fatto crescere un sogno di speranza in una società martoriata dalla guerra civile. Scuola Makamba è diventata una realtà grazie ai vostri piccoli e grandi segni di generosità che adesso stanno scrivendo una nuova pagina per un Burundi migliore. La Parrocchia di Cristo Re ha puntato in alto facendo crescere una rete di generosità con i vari benefattori. Grazie per quello che avete fatto e che farete».

«Ringrazio tutti i volontari di questo straordinario progetto – ha detto l’assessore Capponi – I miei complimenti per quanto stanno realizzando, dando testimonianza che insieme, con il contributo di ciascuno in mille modi, si possono realizzare cose grandi. Civitanova ha il cuore grande e la invito a conoscere anche questa meravigliosa progettualità».