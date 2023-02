Civitanova, scontro politico sull’attività del Tiro a Volo: botta e risposta tra Paglialunga e Tiberi

CIVITANOVA – Scontro politico sull’attività del Tiro a Volo, nella zona Sud della città. Mirella Paglialunga, consigliere di minoranza: «Pulizia della spiaggia e destinazione dell’area all’uso libero dei cittadini». La replica di Tiberi (Fdi): «L’Asd tiro a volo Cluana ha ben presente la salvaguardia dell’ambiente e la sicurezza. La Paglialunga stia serena, lo certifica anche l’Arpam». Il consigliere di minoranza Mirella Paglialunga, nei giorni scorsi, ha sollevato la questione, immortalando i cartelli che, da anni, delimitano l’area nella zona Sud del lungomare, davanti appunto al Tiro a Volo, e alcuni piattelli abbandonati in spiaggia, e auspicando una destinazione diversa per quella zona dove, da decenni, sorge appunto il Tiro a Volo e con esso le varie attività sportive, come quella del tiro a piattello. In quell’area per motivi di sicurezza è interdetto l’accesso. «Zona off limits nel tratto di spiaggia davanti al tiro a volo e multe salate a chi passeggia, nuota, pesca o semplicemente si gode il paesaggio alla foce del Chienti. E perché? Dal poligono di Tiro a Volo, struttura di proprietà comunale, si spara e i piattelli rotti (e non solo) volano oltre lo spazio loro concesso – ha reso noto Paglialunga -. Ricadono in mare e in spiaggia, in spregio alle più normali regole di rispetto ambientale e di sicurezza dei cittadini. Allora meglio proibire piuttosto che mettere in sicurezza e bonificare il tratto di spiaggia. Cosa propongo alla giunta civitanovese? Messa in sicurezza, pulizia della spiaggia e destinazione dell’area all’uso libero dei cittadini, ad oasi marina – fluviale con centro di educazione ambientale per la valorizzazione dell’ambiente e l’apprendimento, in contesto ludico ed aggregativo, di comportamenti eco-sostenibili. Civitanova merita più attenzione».

La replica di Roberto Tiberi (Consigliere comunale di FdI – Presidente Commissione Bilancio) non si è fatta attendere, in difesa dell’operato dell’associazione. «Le rassicurazioni fornite dal presidente dell’Asd tiro a volo Cluana, certificate dall’Arpam, dovrebbero spingere la consigliera di minoranza, Mirella Paglialunga, a mitigare i propri giudizi su un’associazione sportiva che contribuisce a dare lustro a Civitanova sia in termini di competizioni che dal punto di vista di aumento delle presenze turistiche in un determinato flusso – ha detto – Si è voluta sollevare una polemica che, a mio modo di vedere, non ha motivo di esistere. Credo che Civitanova debba salvaguardare le proprie attività sportive e associazionistiche. Esistono vari segmenti turistici nei quali Civitanova potrà sempre più caratterizzarsi per destagionalizzare e aumentare il proprio appeal. Nel caso dell’Asd tiro a volo Cluana è notorio che si sta accreditando come una location per lo svolgimento di competizioni nazionali di prestigio. Questo – conclude – comporterà la presenza non solo degli atleti, ma anche degli accompagnatori e degli appassionati del settore, contribuendo quindi a un ritorno economico per le attività della città».