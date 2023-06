Civitanova, riqualificata la scuola materna Morvillo: «Il sorriso dei bimbi una soddisfazione»

CIVITANOVA – Taglio del nastro per la scuola materna Morvillo dopo i lavori di riqualificazione. Tre fasi di interventi per la struttura di Civitanova Alta che sono stati ultimati di recenti. E oggi l’inaugurazione. L’assessore ai Lavori pubblici Ermanno Carassai ha ripercorso i passi che hanno portato alla realizzazione dell’ammodernamento dell’edificio che ospita attualmente 87 bambini, ringraziando l’ingegnere Carla Guaini per la progettazione e direzione dei lavori, il responsabile del procedimento, il geometra Antonio Frapiccini con la collaborazione del geometra Stefania Ghergo dell’Ufficio tecnico della Città Alta, e tutto il personale scolastico.

«L’inaugurazione di una scuola – ha detto il sindaco Fabrizio Ciarapica – è sempre una bella notizia, un’emozione e un evento importante per la comunità. Vedere il sorriso di questi bimbi, sapere di aver dato loro un luogo bello, accogliente e sicuro dove studiare e crescere è una grande soddisfazione. Tanti auguri a tutti e grazie a coloro che hanno permesso questa importante riqualificazione: all’assessore Carassai, all’ufficio tecnico, alle imprese e alla dirigente scolastica Gradassi per la sensibilità e la collaborazione dimostrata durante i lavori. Un ringraziamento anche al direttore artistico Giulio Vesprini che grazie alla sua arte ha dato anima e colore a questa bellissima scuola».

«Ringrazio l’amministrazione comunale perché oggi ci consegna una scuola che è un gioiello – ha detto Gloria Gradassi, dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Sant’Agostino – . Una scuola sicura, rinnovata, efficiente e anche bella. Bella perché questo intervento sull’esterno, da un impatto visivo collegabile con il mondo del gioco e dell’allegria». La firma è deldirettore artistico Giulio Vesprini e di Massimiliano Vitti di Perugia, due opere che entrano nella collezione di Vedo a colori Museo di Arte Urbana. «Il muro tessuto che ho realizzato – dice Vesprini – è un intreccio di elementi diversi, forme, colori per comporre una trama che inglobi le mille sfumature di una scuola, generatrice di sogni e speranze per un futuro migliore». L’opera di ammodernamento e di riqualificazione della scuola, del costo di 600 mila euro, è stata finanziata con i fondi ottenuti dal Ministero dell’Interno.