Civitanova protagonista alla Bit di Milano, «molteplici contatti con i potenziali turisti»

CIVITANOVA – Civitanova protagonista alla Bit di Milano, «abbiamo puntato sul calore della nostra accoglienza e abbiamo preso i contatti di molti potenziali ospiti». A parlare è Simone Iualè, presidente dell’associazione Dmo Civitanova Turismo, che lunedì pomeriggio prossimo (27 febbraio) illustrerà presso la sala congressi Banco Marchigiano, a Civitanova, quanto fatto nel corso della nota fiera di promozione turistica. All’incontro di lunedì prossimo (ore 14.30), dal titolo “Tavola rotonda. Turismo compartecipato”, prenderanno parte la Pro Loco di Civitanova, rappresentanti di agenzie di viaggi, balneari, commercianti, associazione bed & breakfast e molti altri. «Abbiamo preso parte alle due fiere, Bit 2022 e Bit 2023, e l’incontro di lunedì è incentrato sul relazionare quanto abbiamo fatto nel contesto di questi due importanti contenitori turistici – ha spiegato il presidente Simone Iualè -. Abbiamo puntato a fare promozione turistica e abbiamo mostrato ai visitatori tutto quello che c’è da fare e da vedere nel nostro territorio, che non è cosa da poco. Abbiamo raccolto dei dati sia di quelli che venivano a trovarci nel nostro desk, ma anche di tutte quelle persone che erano in giro per la fiera, chiedendo quali fossero le loro preferenze, i gusti, gli interessi. Vogliamo che il turista si senta accolto come in casa, non deve sentirsi solo un numero. Anche durante i giorni della fiera abbiamo voluto trasmettere questo calore. In due giorni abbiamo preso circa centocinquanta contatti. Un numero che significa, potenzialmente, oltre mille turisti: ogni contatto genera, infatti, altri contatti. Sono numeri importanti», ha concluso Simone Iualè.

Di questo e molto altro si parlerà nel corso dell’incontro in programma per lunedì pomeriggio. I dati presi in occasione della fiera saranno trasmetti a tutte le realtà turistiche che operano a Civitanova.