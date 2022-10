Civitanova, al porto cestini subacquei spenti: l’assessore: «Sospensione temporanea»

CIVITANOVA MARCHE- Torna la sporcizia in porto, diverse le segnalazioni dei cittadini. Al momento, causa manutenzione, è sospesa l’attività dei cosiddetti ‘bidoni del mare’, cioè quelle apparecchiature installate nell’area portuale lo scorso anno per ripulire lo specchio acqueo dai detriti e dai rifiuti. In questi giorni, molti cittadini hanno segnalato la presenza di tratti marini, all’interno del porto di Civitanova, che non davano proprio la migliore immagine di una delle zone più importante della città: in particolare, tra uno scafo e l’altro si notano cumuli di immondizia, tra bottiglie di plastica, taniche, lattine e quant’altro.

La segnalazione è anche stata condivisa da un utente sul gruppo social ‘Gli amici del Molo di Civitanova Marche’, con tanto di foto e commento polemico sullo stop dei cestini subacquei: «Ci sono costati 47.820 euro – aveva scritto il cittadino – e ora non funzionano». Tuttavia, l’assessore al Commercio Francesco Caldaroni ha chiarito che si tratta soltanto di una sospensione temporanea dell’attività degli stessi macchinari dovuta all manutenzione che va effettuata diverse volte all’anno. Un problema, quello relativo ai rifiuti, che attanaglia il porto cittadino da tempo immemore e a cui si era posto rimedio proprio attraverso l’installazione dei cestini. Questi apparecchi sono infatti in grado di attirare la sporcizia e catturarla. Ora, si attende che gli stessi tornino ad attivarsi per rendere il porto un luogo accogliente per cittadini e turisti.