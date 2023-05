Civitanova, piazza Garibaldi: ultimati i lavori di restyling

CIVITANOVA – Riqualificazione di piazza Garibaldi, ultimati i lavori. L’assessore ai lavori pubblici Ermanno Carassai: «Restituiamo alla collettività un altro spazio pubblico completamente rimesso a nuovo». L’Amministrazione comunale si era prefissa di attuare la riqualificazione di una parte importante del tessuto viabile del centro storico, mediante il rifacimento della pavimentazione in pietra arenaria, dei sotto-servizi, quali fognature ed acquedotto, e la sistemazione dell’area centrale a verde pubblico. L’intervento si è sviluppato su di un’area di circa 2 mila metri quadrati, per un importo complessivo di 530 mila euro, dei quali 120 mila a carico dell’azienda “Atac Civitanova spa” ed euro 410 mila a carico dell’Ente. A seguito della gara di appalto le opere principali sono state eseguite dall’impresa “Celani Pietro srl”, con ribasso d’asta del 10,44% e dalle imprese “Lauri stone sas” di Contigiani Silvano, mentre la sistemazione dell’area centrale adibita a verde pubblico di circa 900 mq è stata eseguita dalle imprese “Climarte”, “Pvicem” di Pagliari Romano, e l’illuminazione dell’impresa “Elettrocosaro”. Le opere di recupero sono inserite nel programma generale di riqualificazione del centro storico approvato dall’Amministrazione comunale e trasmesso alla Regione Marche per il reperimento di eventuali risorse economiche. «La sistemazione della piazza è stato un intervento complesso in quanto oltre a rifare la pavimentazione stradale in arenaria di grandi dimensioni sono stati ammodernati i sotto-servizi – ha detto l’assessore Carassai – Il lavoro è stato progettato e diretto dall’Ufficio tecnico della Delegazione comunale a cui vanno i ringraziamenti dell’Amministrazione comunale».