Civitanova, una pedalata per i 50 anni dell’Aido e in ricordo di Andrea Micucci

CIVITANOVA – Una pedalata per celebrare i 50 anni dell’Aido in ricordo di Andrea Micucci, l’operaio che era anche un amante della bicicletta morto diversi giorni fa mentre stava lavorando. È questo l’evento in programma per lunedì 3 luglio, alle ore 17.30, che è stato presentato oggi in Comune alla presenza dell’assessore al sociale Barbara Capponi, di Giulio Fofi presidente del gruppo intercomunale Aido, di Gabriella Catini segretaria Aido e consigliere regionale Aido Marche, di Angelo Broccolo del Gruppo Sportivo Fontespina, che ha praticamente organizzato la pedalata, e Laura Carota, compagna di Andrea Micucci, anche lei appassionata di ciclismo. All’evento, che culminerà con l’inaugurazione di una panchina dedicata all’Aido, prenderà parte Michael Speciale, ciclista testimonial Aido, che sta facendo il suo Giro d’Italia a tappe in sella alla bicicletta per sensibilizzare sul tema della donazione degli organi.

«Celebriamo con questo evento i 50 anni dell’istituzione dell’Aido – ha detto Fofi – e ricordiamo Andrea Micucci, venuto a mancare in questo periodo, che ha fatto il grande gesto di donare gli organi. In questo evento si inserisce Michael Speciale, che verrà giù da Bergamo e farà tappa a Civitanova. Abbiamo invitato anche gli appassionati di ciclismo della zona». La compagna Laura ha acconsentito alla donazione degli organi dopo la morte di Andrea: a due ha ridato la vista, mentre a cinque la vita. Il cuore di Micucci è stato donato ad una persona di Siena. Il programma dell’evento prevede una pedalata con partenza dalla piazza di Fontespina con arrivo al Varco sul Mare. «Come amministrazione – ha detto Barbara Capponi – siamo grati a chi concretamente lavora per far sì che tutto questo sia possibile, sia da un punto di vista pratico che come sensibilizzazione».