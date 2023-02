Civitanova, parcheggi riservati ai residenti in tre vie del centro: incontro pubblico in programma

CIVITANOVA – Parcheggi riservati a Civitanova ai residenti in via Asiago, in via Col di Lana e nel tratto di via della Vela: un problema per chi vive nelle vie limitrofe in pieno centro. «La delibera che ha istituito la “zona arancione” è discriminatoria e penalizzante: speriamo di trovare altre soluzioni» è il commento di Alessandro Mazzaferro, portavoce del comitato di residenti, sorto spontaneamente.

Di questo si discuterà domani (sabato 4 febbraio) alle ore 12, presso Casa Bettei, in via della Vela 131. Una assemblea pubblica organizzata da tutti quei residenti del centro che contestano la cosiddetta “zona arancione”. «La questione è sorta lo scorso giugno, quando con una delibera di giunta (n. 230) è stata istituita la zona arancione che prevede la Ztl e i parcheggi riservati ai residenti in via Asiago, in via Col di Lana e nel tratto finale di via della Vela – ha spiegato Alessandro Mazzaferro, portavoce del comitato –. In quei tratti possono parcheggiare, ad oggi, solo i residenti di quelle vie. Molte delle famiglie che risiedono in quelle vie, tra l’altro, hanno anche il garage dove poter parcheggiare. I residenti delle vie limitrofe si sono trovati in difficoltà. Riteniamo che questa decisione sia discriminante per alcuni residenti. Serve, quindi, un incontro per trovare altre soluzioni, garantendo i parcheggi non solo ai residenti ma anche a chi ha attività commerciali, ad esempio lungo corso Vittorio Emanuele, o ai clienti di tali attività. Sono state inviate due comunicazioni protocollate all’amministrazione ed è stata presentata una interrogazione consiliare a cui, tuttavia, non è stata data risposta» ha concluso Alessandro Mazzaferro.