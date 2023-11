Civitanova, parcheggi blu: è in arrivo l’app per pagare

CIVITANOVA – Il parcheggio a breve si pagherà con lo smartphone. Non solo in contanti o tramite bancomat. Entro i primi mesi del 2024 anche a Civitanova la sosta a pagamento si potrà pagare dal proprio smartphone. L’amministrazione comunale, insieme alla Civitas metteranno a servizio degli utenti una app con il logo del Comune. L’app, che sarà presto illustrata alla cittadinanza, sarà scaricabile dalle piattaforme dedicate sia per i sistemi Android che Ios. Le tariffe della sosta resteranno invariate. Solo per chi sceglierà di usufruire di questo servizio avrà una maggiorazione sul costo della sosta di 0.08 centesimi all’ora.

«Finalmente anche Civitanova – ha commentato il sindaco Fabrizio Ciarapica – offre agli utenti questo moderno sistema e continua nel percorso, già iniziato da tempo, di ottimizzazione dei servizi pubblici. Si tratta di un servizio aggiuntivo, rispetto a quelli già esistenti, che renderà molto più comodo per tutti, il pagamento della sosta. L’utente – spiega il Sindaco – che si trova lontano dai parcometri o dalla cassa automatica potrà pagare o prolungare la sosta in qualunque momento. Ciò consentirà anche di ridurre sensibilmente la possibilità di essere sanzionati con l’avviso non esposto o scaduto. Siamo convinti – conclude il Sindaco – che questa app porterà importanti benefici, sia ai cittadini che ai turisti». «Con questa iniziativa – ha detto l’assessore Roberta Belletti con delega ai parcheggi – continua il processo di digitalizzazione della sosta e di semplificazione della mobilità urbana. Dopo aver installato i nuovi parcometri per consentire anche il pagamento con bancomat, ora lanciamo insieme alla Civitas, che ringrazio, questa app».