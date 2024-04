Civitanova Marche, tutto pronto per il Mare in Fiore

CIVITANOVA MARCHE – Torna l’appuntamento con Il Mare in Fiore, il lungomare sud di Civitanova Marche si prepara ad ospitare gli espositori della tradizionale mostra mercato floreale che segna, da sempre, l’inizio della stagione estiva in città. L’evento, organizzato dall’agenzia Mylove Eventi e patrocinato dal Comune di Civitanova, alla sua tredicesima edizione primaverile, andrà in scena mercoledì 24 e giovedì 25 aprile, dalle 9 alle 20. Gli espositori occuperanno la corsia mare del lungomare Piermanni con piante fiorite, grasse, da frutta, ornamentali, bonsai, artigianato a tema floreale, cucito creativo, fiorati, complementi d’arredo, prodotti alimentari derivati dalle piante, vasi, vetri decorati, bigiotteria a tema floreale e cosmetica naturale. Prevista un’area dedicata al buon cibo con prodotti tipici regionali e non solo e animazione per bambini con truccabimbi, mascotte e giochi all’aperto. «Una mostra mercato a tema floreale, di fronte al mare – le parole dell’organizzatrice, Carmen Lisa Carella -. Saranno in vendita artigianato, fiori, piante, articoli da giardinaggio, biciclette e tutto ciò che ci ricorda quanto sia necessario rispettare la natura e viverla secondo i suoi ritmi. Un evento promozionale per il territorio e per le aziende che ne sono coinvolte. Quasi cento espositori scelgono, per l’occasione, Civitanova per dormire, mangiare, acquistare nei negozi cittadini. Le strutture ricettive sono già al completo per l’evento e anche il pubblico aspetta questa fiera». «Un evento di successo che ormai caratterizza l’avvio della stagione turistica a Civitanova» ha commentato l’assessore al commercio Francesco Caldaroni.

In occasione dell’evento, attenzione ai divieti e alle modifiche alla viabilità. Previsti, infatti, il divieto di sosta con rimozione e il divieto di transito per tutti i veicoli, esclusi quelli di soccorso, di emergenza e quelli autorizzati dall’organizzazione, sul lungomare Piermanni, lato mare, nel tratto compreso tra l’incrocio con Largo Italia e l’incrocio con via Santorre di Santarosa, dalle 01 di mercoledì 24 alle ore 01 di venerdì 26 aprile, fino a che non saranno smontati completamente gli allestimenti. La pista ciclabile sarà fruibile per tutta la durata della manifestazione. L’evento si svolge anche in caso di maltempo, finché possibile.