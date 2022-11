Civitanova Marche, ritrovata sulla spiaggia la carcassa di un delfino

CIVITANOVA MARCHE – La carcassa di un delfino è stata ritrovata sulla spiaggia del lungomare nord di Civitanova Marche. Questo quanto rinvenuto stamani, intorno alle 9, a riva, un centinaio di metri più a nord dell’imbocco del fosso ‘Maranello’.

Il delfino spiaggiato è stato notato da alcuni passanti, che in quel momento trascorrevano la mattinata passeggiando sulla sabbia. Un manipolo di curiosi ha accerchiato l’esemplare e ha fatto seguito l’intervento degli addetti che hanno proceduto alla rimozione attraverso i mezzi meccanici.

Ancora non è noto cosa abbia spinto il cetaceo a riva, tuttavia il corpo delll’animale non si presentava in ottime condizioni, privato di una pinna e ferito in varie parti.

La carcassa éèstata poi trasportata in un luogo più sicuro.