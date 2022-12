Civitanova Marche, il Natale entra nel vivo: la violinista gigante incanta piazza XX Settembre

In fermento lo shopping natalizio, con le famiglie a spasso in corso Umberto I e nelle vie del borgo marinaro. Tanta curiosità per il planetario al Lido Cluana

CIVITANOVA MARCHE- Entra nel vivo il Natale civitanovese, con la violinista gigante che incanta grandi e piccini in piazza XX Settembre. Iniziata intorno alle 17 di oggi, 21 dicembre, l’esibizione si è protratta per oltre un’ora e mezza: in scena, una suonatrice del violino alta cinque metri con ai piedi i trampoli che le permettevano di erigersi quasi al pari del vicino abete natalizio, l’albero dono della comunità di Esine che campeggia nella Piazza. La violinista, vestita con abiti di un’antica nobildonna e con una grande gonna illuminata, ha allietato il pubblico con un repertorio di melodie natalizie e l’eco che si poteva udire anche per le vie del centro e di corso Umberto I.

Grandi e piccini incantanti dalle note della violinista

Famiglie, bambini e passanti, tutti incantati a riprendere, telefono in mano, le note della musicista sui trampoli. E intanto in città si respira aria di Natale. Nonostante il giorno feriale, questo pomeriggio erano tanti i cittadini a spasso per corso Umberto, via Duca degli Abruzzi, corso Dalmazia e tutto il borgo marinaro. Al via anche lo shopping prenatalizio, tra occasioni da non perdere e famiglie alle prese con i regali. In alcune zone del centro è attiva, infatti, la possibilità di sostare gratuitamente: tutti i giorni al parcheggio ex Anconetani e al varco sul mare, soltanto il sabato in piazza XX Settembre. La decisione è stata presa con l’intento di aiutare i commercianti, resta da vedere se sortirà gli effetti sperati.

Le luminarie ai giardini di piazza XX Settembre,

I giovanissimi hanno invece optato per la pista di pattinaggio, al Lido Cluana e diversi sono stati i cittadini incuriositi dal planetario, a pochi metri di distanza dalla stessa pista, che collocato all’interno di un’apposita struttura, consente di esplorare lo spazio attraverso delle moderne apparecchiature.

Un altro spettacolo è previsto per domani, 22 novembre, sempre in piazza xx settembre: si tratta dell’esibizione ‘Danza acrobatica aerea con i tessuti’, con inizio fissato per le 17. Mentre giovedì, 22 dicembre, il Corpo bandistico di Civitanova animerà le vie del centro con un’esibizione itinerante. Il Natale civitanovese prosegue sabato, 24 dicembre e lunedì, 26, con le visite guidate alla Pinacoteca civica Marco Moretti, a cura della direttrice Enrica Bruni. Infine, martedì, 27 dicembre, il Teatro Rossini ospiterà il Balletto di Mosca, con la compagnia ‘Il lago dei Cigni’. L’inizio è fissato per le 21.15.