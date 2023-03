Civitanova Marche, Melissa Agliottone a Palazzo Sforza. Il sindaco: «Siamo orgogliosi di te»

La giovanissima cantante, 12 anni, vincitrice della prima edizione di The Voice Kids, è stata ricevuta a Palazzo Sforza dal sindaco Ciarapica e dall'assessore Capponi

CIVITANOVA – Civitanova accoglie con calore la giovane e talentuosa Melissa Agliottone, vincitrice della prima edizione di The Voice Kids, il talent show condotto da Antonella Clerici. Questa mattina la giovanissima, che ha 12 anni, è stata ricevuta a Palazzo Sforza dal sindaco Fabrizio Ciarapica e dall’assessore ai Servizi Sociali Barbara Capponi. Un momento di gioia e un modo per dimostrare che Civitanova è orgogliosa di lei.

«Tanti complimenti a Melissa – ha detto il sindaco –. Vederla sul quel palco è stato motivo di grande orgoglio e soddisfazione. Ha saputo incantare ed emozionare tutti con la sua straordinaria voce». Durante l’incontro il primo cittadino ha ricordato come l’eccezionale bravura di Melissa fosse già emerso dalle selezioni di TOC – Talent Of Civitanova dove conquistò il podio. «Un vero talento – ha aggiunto Ciarapica -. Le auguro un futuro pieno di traguardi che sono certo arriveranno».

«Un piacere poter incontrare la giovane e talentuosa Melissa – ha detto l’assessore Barbara Capponi – che con la sua semplicità presenta alla comunità un modello di giovane che si impegna per valorizzare il suo talento con determinazione, costanza ed umiltà. I miei complimenti a lei e alla sua famiglia e l’augurio di un percorso che certamente sarà denso di grandi soddisfazioni nella musica e nella vita».

Melissa Agliottone, di Sant’Elpidio al Mare, è da sempre legata a Civitanova dove il padre è titolare della nota barberia cittadina Figaro, frequenta la scuola media Annibal Caro e la scuola di canto Roberta Faccani per canto, pianoforte e batteria. Prossimo obiettivo: Sanremo.