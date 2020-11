Civitanova Marche, Francesco Caldaroni è il nuovo assessore al commercio

CIVITANOVA – Il nuovo componente della giunta Ciarapica prende il posto dell’ex assessore Pierpaolo Borroni che si è dimesso per ricoprire la carica di consigliere regionale di maggioranza. Il nuovo assessore al commercio e alle attività produttive di Civitanova Marche, nominato dal primo cittadino Fabrizio Ciarapica, è Francesco Caldaroni.

Consigliere comunale di Fratelli d’Italia dal 27 giugno 2017, di professione pescatore, nato il 12 agosto del 1973, è residente nel quartiere di Fontespina. Caldaroni è anche presidente del consiglio direttivo Marinerie d’Italia e d’Europa e membro del consiglio di amministrazione Associazione produttori piccola pesca e pesca costiera.

Alle deleghe sviluppo economico e attività produttive – nelle quali ricadono coordinamento delle politiche e delle progettualità per lo sviluppo economico, commercio e attività produttive, pesca, politiche giovanili e gemellaggi – il sindaco ha anche aggiunto la delega al porto a riprova di dove punterà la bussola di fine mandato, chiedendo unità e coesione alla squadra amministrativa per porre a segno importanti risultati sul fronte dello sviluppo economico e commerciale della città. Caldaroni nella seduta del prossimo consiglio comunale, lascerà il posto a Roberto Pantella, coordinatore comunale del gruppo consiliare di Fratelli d’Italia.

«Nel dare il benvenuto a Francesco Caldaroni, uomo concreto e di esperienza che sono certo sarà determinante nel farsi portavoce di un comparto chiave come quello che oggi va a guidare – ha detto il sindaco -, torno a ringraziare l’ex assessore Borroni per la collaborazione fattiva alla giunta e l’impegno instancabile nel portare alto il nome della sua città. Una volta individuati i programmi e gli obiettivi da portare avanti c’è stato subito l’accordo sul nome di Caldaroni che dovrà pilotare, con la nuova delega al porto, la riqualificazione sia sul fronte commerciale che turistico, con conseguente messa in sicurezza e ammodernamento della struttura, intercettando fondi regionali e ministeriali».



«Ci tengo a esprimere gratitudine al sindaco Ciarapica per la fiducia che mi ha accordato e al mio partito – ha detto Caldaroni -. Sono onorato di ricoprire questo ruolo per il quale mi impegnerò al massimo sin da ora. Sono felice di mettermi al servizio, insieme al sindaco e agli altri assessori, di Civitanova e dei miei concittadini, che mi auguro di non deludere. Purtroppo in relazione all’emergenza pandemica, per quanto riguarda il commercio, come amministrazione non possiamo intervenire direttamente quindi ci auguriamo che il periodo passi il prima possibile. Sulla questione relativa al porto abbiamo già fatto diversi incontri e riunioni per organizzare il tutto in modo da ricavare uno spazio destinato agli yacht che dovranno comunque essere divisi dalle altre imbarcazioni eventualmente con un braccio dedicato. In merito alle politiche giovanili stiamo già lavorando per fare dei corsi di formazione dentro alle scuole sui temi della famiglia, dell’ambiente e del lavoro».

A Civitanova gli incontri con le forze di maggioranza proseguiranno in questi giorni per la messa a punto della nuova giunta.