Civitanova Marche: un incontro a Fontespina su traffico, turismo e mobilità sostenibile

Siria Carella del gruppo Cea: «Vorremmo trasformare Fontespina in un’oasi di vivibilità per pedoni e ciclisti, in termini di sicurezza»

CIVITANOVA – Fontespina come quartiere pilota sui fronti mobilità sostenibile, traffico e turismo. Questi i temi al centro di un incontro in programma a Civitanova Marche per venerdì 26 gennaio, alle ore 21.15, organizzato dal Cea (Cittadini Elettori Attenti).

L’evento si svolgerà presso la sala delle conferenze Gs Fontespina, in via Saragat. Siria Carella, del gruppo Cea, annuncia quelli che saranno i temi trattati nel corso della serata, aperta a tutti.

«Vorremmo che Fontespina diventasse il quartiere pilota per la mobilità sostenibile – ha spiegato Siria Carella –. Parleremo di corsie ciclabile, che sono molto diverse dalle piste ciclabili, e hanno un impatto molto più basso in termini economici. Ma sono uno strumento molto utile per rallentare il traffico, molto più dei dissuasori. Vorremmo trasformare Fontespina in un’oasi di vivibilità per pedoni e ciclisti, in termini di sicurezza. Sappiamo bene che uno dei problemi maggiori del nostro quartiere è il traffico. Poi parleremo di turismo: ciclovie e ippovie per dare slancio al turismo. Fontespina è collegata a Civitanova Alta da una rigogliosa campagna, da tanti terreni, che sono percorribili sia in bicicletta che a cavallo. Fontespina è un ottimo punto di partenza per raggiungere l’entroterra. Infine, vorremmo sapere a che punto è il piano triennale delle opere pubbliche per Fontespina», ha concluso Siria Carella.