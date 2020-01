Detriti nel torrente Castellaro, Cognigni: «Tratto demaniale: uffici in contatto per rimuoverli»

In merito alla segnalazione di ieri di alcuni cittadini di Civitanova Marche che lamentavano bottiglie di plastica, lattine di alluminio e un cartello stradale nelle acque dell’ultimo tratto del torrente Castellaro, arrivano le precisazioni dell’assessore all’ambiente della città rivierasca Giuseppe Cognigni.

«Il comune si è occupato di mettere in campo un servizio di pulizia, tra la fine di novembre e gli inizi di dicembre, nel tratto di nostra competenza: quello che va dal poliambulatorio fino alla zona vicina al mare – spiega l’assessore -. La segnalazione dei cittadini riguarda quindi un tratto che è di competenza demaniale e subito dopo l’Epifania, l’ufficio del Demanio e l’ufficio ambiente sono entrati in contatto e si stanno organizzando, in sinergia con il Cosmari, per procedere alla rimozione dei rifiuti».

L’assessore all’ambiente di Civitanova Giuseppe Cognigni

«I detriti che si trovano attualmente nel tratto in questione sono quelli delle ultime violente e forti mareggiate che hanno interessato la nostra costa – prosegue Cognigni -. Non si tratta di inquinamento ma parliamo di un vero e proprio ‘tappo’, causato anche dalla duna che si è creata, che non ha permesso al torrente di sfogare in mare. In tal senso, il Demanio e il Cosmari, procederanno con l’apertura dello scarico a mare e poi successivamente verrà portata via la sporcizia» conclude l’assessore.