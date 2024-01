Civitanova Marche, torna la Corsa dei quartieri de Citanò: appuntamento per maggio

CIVITANOVA MARCHE – Torna a Civitanova la tradizionale Corsa dei quartieri de Citanò, l’evento tornato in scena lo scorso anno dopo 10 anni di assenza. Quest’anno si disputerà domenica 26 maggio. E ancora una volta promette di accendere la città di entusiasmo, sana competizione e voglia di stare insieme.

«Abbiamo riportato a Civitanova una tradizione che si era interrotta – ha detto il sindaco Fabrizio Ciarapica –. Una tradizione a cui teniamo molto non solo per il clima di festa che si respira in città e tra i rioni, ma anche perchè ci consente di promuovere e dare visibilità al nostro Ippodromo, eccellenza turistico-culturale e sportiva di Civitanova e non solo. Ci metteremo subito al lavoro per questa nuova edizione e ringrazio sin da ora tutti coloro che saranno al fianco dell’amministrazione per organizzare questo evento».

Anche quest’anno sarà il consigliere comunale Pierpaolo Turchi, appassionato e proprietario di cavalli, a coordinare l’evento. «Sarà un’edizione ancora più entusiasmante – ha reso noto Turchi -. Riuscire a portare più di 3mila persone all’Ippodromo è stato un successo straordinario, frutto di un grande lavoro di squadra e di un entusiasmo che i rioni, insieme ai loro coordinatori, sono riusciti ad accendere. Un evento che ha portato Civitanova, il nostro Ippodromo ed il Museo del Trotto, sulle principali tv nazionali dedicate all’ippica richiamando appassionati, ma anche bambini e famiglie. Quest’anno vogliamo fare ancora di più. Cercheremo di trasformare la manifestazione in un vero e proprio evento che possa coinvolgere anche i turisti».

Undici i quartieri che si sfideranno: Asola, IV Marine, Fontespina, San Gabriele, San Marone, Centro, Stadio, Santa Maria Apparente, San Domenico, Civitanova Alta, Risorgimento.