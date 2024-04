Civitanova Marche celebra il 25 aprile: ospite Giuseppe Parlato

CIVITANOVA MARCHE – Civitanova Marche celebra il 25 aprile, ecco il programma. In occasione del 79° Anniversario della Liberazione, giovedì 25 aprile sono in programma le celebrazioni organizzate dall’amministrazione comunale, dalla Presidenza del Consiglio e dall’ANPI locale. Questo il programma istituzionale aperto alla cittadinanza: alle ore 9, ritrovo delle autorità e dei partecipanti in piazza XX settembre sotto il loggiato di Palazzo Sforza dove il sindaco, Fabrizio Ciarapica e il presidente del consiglio, Fausto Troiani, accompagnati dalla banda cittadina, deporranno una corona d’alloro presso la lapide dedicata ai caduti. Alle ore 9.30, trasferimento in autobus a Civitanova Alta per la seconda deposizione presso la Lapide dei Caduti di tutte le guerre in viale della Rimembranza. Alle ore 10, nel Piazzale Italia, alzabandiera e deposizione di un’altra corona d’alloro presso il monumento ai caduti. Alle ore 10.30, alzabandiera e deposizione dell’ultima corona d’alloro presso il monumento ai Caduti dei Giardini Gramsci. A seguire, intorno alle 11, la giornata celebrativa si concluderà con un momento di approfondimento in aula consiliare dove sono previsti gli interventi del presidente del consiglio Troiani, del sindaco Ciarapica e del professor Giuseppe Parlato, storico, scrittore e docente universitario di fama nazionale. La cittadinanza è invitata a partecipare.