Civitanova, La città ti aspetta: il calendario degli eventi natalizi

CIVITANOVA MARCHE – Un caleidoscopio di eventi illumina l’attesa e l’arrivo del Natale a Civitanova Marche. Pista di pattinaggio sul ghiaccio, presepi, intrattenimenti per bambini, tanta musica e per la prima volta tappa del Santa Claus Bus, il viaggio del personaggio più amato di sempre dai più piccoli. Il tutto aperto dallo spettacolo di Fiorello.

Lo slogan lanciato oggi è “La città ti aspetta”: in Sala Consiliare è stato presentato il cartellone degli eventi natalizi di Civitanova Marche, realizzato dal Comune in collaborazione con l’Azienda Teatri di Civitanova Marche, Pro Loco Civitanova Marche, Pro Loco Civitanova Marche Alta, Croce Verde Civitanova Marche, i commercianti di Centriamo e tante associazioni e operatori locali, che hanno dato il loro contributo.

Apre il calendario degli eventi, dall’1 al 4 dicembre, lo spettacolo teatrale Fiorello presenta… Civitanova Marche, di e con Fiorello, al Teatro Rossini alle 21.

Il 4 dicembre alle 18 la cerimonia di accensione delle luminarie dell’albero di Natale di piazza XX Settembre, donato dalla delegazione del Comune di Esine con la partecipazione della Banca Musicale di Civitanova Marche in occasione del 50° gemellaggio AVIS delle due città.

Domenica 5 dicembre spettacoli ed animazioni itineranti per le vie di Civitanova Porto, dalle 17.

Martedì 7 e mercoledì 8 dicembre il “Santa Claus Bus” curato dall’associazione “Marchemagiche” e patrocinato dall’Assemblea legislativa della Regione.

Mercoledì 8 dicembre, inoltre, tra i vari eventi, cerimonia di accensione delle luminarie dell’albero di Natale di piazza della Libertà (dalle 17) con la partecipazione della Banda Musicale di Civitanova Marche, mercatini tipici locali in piazza della Libertà e casa di Babbo Natale presso il Chiostro San Francesco (dalle 15).

Ma il programma è davvero vasto e riempie più di un mese di iniziative, che si protraggono fino al 9 gennaio 2022. Qui il calendario integrale.

«C’è stata una grande sinergia – ha detto il sindaco di Civitanova Fabrizio Ciarapica – e mai come oggi abbiamo visto una città così unita: questo aspetto ci rende particolarmente fieri. È il segno che la condivisione porta grandi risultati. Il programma è ambizioso e vasto, con oltre un mese di eventi che si snodano tra il Centro di Civitanova Porto e Civitanova Alta, con momenti per tutti dove sarà massima la sicurezza. L’anno scorso, viste le restrizioni Covid, non siamo infatti riusciti ad allestire molti eventi; la situazione è ora sempre delicata, ma questa maggiore apertura ci ha consentito di realizzare un connubio di attività con associazioni e operatori della città. Sabato pomeriggio alle 18 accenderemo tutte le luminarie e l’albero donato dal Comune di Esine in piazza XX Settembre. La città ti aspetta è un invito a venire a trovarci a Civitanova!».

Per gli eventi che si svolgeranno a Civitanova Alta, l’amministrazione comunale e Atac organizzano un servizio di navetta gratuita, con parcheggio all’istituto Corridoni.