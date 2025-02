A Civitanova si parla di Intelligenza artificiale nei cantieri edili. Il confronto organizzato da Edilart e Cedam

CIVITANOVA – L’innovazione sarà sempre più una leva per contribuire alla sicurezza nei cantieri. Ecco la sintesi dell’incontro formativo organizzato da Edilart Marche, Comitato Paritetico Territoriale e Scuola Edile delle Marche. Di fronte ad una platea di lavoratori e imprenditori del settore, illustri relatori hanno esplicitato con puntuali esempi come l’innovazione deve rappresentare un valore aggiunto per garantire adeguate tutele a chi opera in cantiere.

L’evento rientra in un percorso multidisciplinare di progetti formativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, di carattere aggiuntivo rispetto alla formazione obbligatoria, in attuazione dell’Accordo Quadro tra Inail e Conferenza delle Regioni e Province autonome. L’obiettivo è di diffondere la cultura della sicurezza nei cantieri edili e delle tecnologie più avanzate per garantire elevati standard di sicurezza.

In particolare in questo appuntamento, oltre a rendere i partecipanti consapevoli dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale nel settore edile e a far capire loro l’utilità del cantiere digitale per tenere sotto controllo tutte le informazioni e le attività dell’impresa edile, sono stati toccati importantissimi argomenti pratici come l’utilizzo e l’utilità di chat gpt nel mondo edile, l’utilizzo di avatar per un confronto istantaneo con esperti del settore edile e i benefici dell’economia circolare in edilizia utilizzando appunto l’intelligenza artificiale.

Alessandro Migliore, coordinatore di Edilart Marche

«Stiamo attendendo i dati complessivi del 2024 circa gli infortuni gravi e le morti nel settore edile – ha detto Alessandro Migliore, coordinatore di Edilart Marche introducendo l’incontro – ma se vogliamo che il trend sia finalmente decrescente, se vogliamo rendere questo settore di nuovo attrattivo per i giovani dobbiamo far comprendere che l’edilizia non è più solo fatica, freddo e rischio di incidenti ma che è anche innovazione, tecnologia e possibilità di crescita personale e professionale, elementi che consentiranno sempre più di lavorare meglio e in condizioni più agevoli così che tutti possano tornare a casa dalle proprie famiglie dopo una giornata di lavoro».

Fondamentale per il raggiungimento di questi obiettivi è il lavoro di squadra tra enti, associazioni e imprese che ha già trovato una convergenza in questo ciclo di seminari sul tema “Nuovi scenari per la sicurezza nei cantieri edili” «partito a settembre da Ancona ed itinerante su tutto il territorio regionale fino a primavera – dice Marco Falcioni direttore di C.Ed.A.M. Cassa Edile dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa – per andare a incontrare i lavoratori e gli imprenditori ed informarli sulle nuove sfide che solo insieme possiamo vincere».

Marco Falcioni direttore di C.Ed.A.M. Cassa Edile dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa

La digitalizzazione del cantiere, l’applicazione dell’Intelligenza Artificiale in alcuni procedimenti aprono squarci di sereno Edilart Marche e C.Ed.A.M. Cassa Edile dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa collaborano in maniera stretta per sensibilizzare imprese e lavoratori al rispetto della sicurezza nei cantieri. All’evento è intervenuta anche Filomena Palumbo, vicepresidente di Edilart Marche che ha portato il suo saluto ai presenti. Tutte le informazioni sul progetto sono reperibili sul sito www.edilartmarche.it