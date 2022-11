Civitanova, incontro con la Fondazione Megalizzi: «Dialogo costruttivo sull’Europa»

CIVITANOVA MARCHE- Il team Europa incontra la fondazione Megalizzi, la realtà intitolata al giornalista ucciso in un attentato a Strasburgo l’11 dicembre 2008.

Caterina Moser, responsabile comunicazione e referente del progetto Ambasciatori della Fondazione Antonio Megalizzi ha visto il vicesindaco di Civitanova Claudio Morresi e la consigliera Lavinia Bianchi. L’incontro, che si è svolto lo scorso venerdì nella Sala della Giunta di palazzo Sforza, è stato l’occasione per organizzare la programmazione culturale e civica sui temi europei.

Da sin: Lavinia Bianchi, Claudio Morresi e Caterina Moser.

«La Fondazione – ha detto Caterina Moser – sarà per la città un aiuto prezioso, soprattutto per i giovani, per stimolare e promuovere il dialogo sul futuro dell’Europa. Con il ‘Progetto Ambasciatori0, infatti, la Fondazione ha selezionato 30 universitari che, dopo un percorso di formazione, si recheranno nelle scuole di tutta Italia per raccontare l’Unione europea e il suo funzionamento, a studenti e studentesse di tutte le età, contribuendo allo sviluppo della partecipazione attiva e del senso civico».

«Ringrazio Caterina Moser- ha commentato Lavinia Bianchi – per la sua disponibilità e per la sua visita che ha prodotto molte idee per organizzare la programmazione culturale e civica su temi europei che inizierà da gennaio 2023, promuovendo eventi e iniziative favorire la crescita del senso critico, del confronto civile e del pluralismo, combattendo la disinformazione. La fondazione sarà per la nostra città un aiuto prezioso, soprattutto per i giovani, per stimolare e promuovere il dialogo sul futuro dell’Europa».