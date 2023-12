Civitanova, inaugurato nella Città Alta il Centro Poliservizi per le Dipendenze “Le Querce”

Si tratta di un luogo strutturato di alta specializzazione, in cui sono collocati vari servizi per le dipendenze patologiche

CIVITANOVA MARCHE – Inaugurato a Civitanova Marche il Centro per le Dipendenze “Le Querce”: comprende anche una Comunità Terapeutica Specialistica per Tossicodipendenti e un Centro Diurno Terapeutico per le Dipendenze.

Oggi la Cooperativa Sociale PARS ha inaugurato il Centro Poliservizi per le Dipendenze “Le Querce”, nella Città Alta, in contrada Mornano. Presenti, tra gli altri, anche il sindaco Fabrizio Ciarapica, il prefetto Isabella Fusiello, il questore Luigi Silipo, l’assessore regionale alla Sanità Filippo Saltamartini e il consigliere regionale Pierpalo Borroni.

Si tratta di un luogo strutturato di alta specializzazione, in cui sono collocati vari servizi per le Dipendenze Patologiche all’interno di un ampio complesso immobiliare di proprietà del Comune di Civitanova. È stato concesso in locazione alla Cooperativa PARS a seguito di bando pubblico per l’attivazione nel territorio civitanovese di servizi per la prevenzione e contrasto alle devianze e alle varie forme di dipendenza: uso di sostanze, alcol, gioco d‘azzardo, dipendenze tecnologiche, shopping compulsivo, ecc.

Il Centro Poliservizi per le Dipendenze “Le Querce” comprende la nuova “Comunità Terapeutica Specialistica per Tossicodipendenti” con 16 posti letto residenziali, accreditati con il livello “Eccellenza” dalla Regione Marche, un Centro Diurno Terapeutico per le Dipendenze, con 20 posti accreditati con il livello “Eccellenza” dalla Regione Marche, per l’accoglienza in regime semiresidenziale di soggetti affetti da Dipendenze Patologiche. Il Centro è attivo nelle ore giornaliere con attività di inserimento socio-lavorativo e formativo forniti da PARS in collaborazione con altre realtà del territorio. Il Centro Poliservizi “Le Querce” opera in rete con il Centro Icaro della PARS di via Carducci. Icaro si occupa di adolescenti e giovanissimi che vivono situazioni di disagio, conflittualità a livello affettivo, con comportamenti a rischio e di abuso.

«Ringrazio la Pars per questo Centro e per quello che insieme a tante altre associazioni del terzo settore fanno per Civitanova – ha detto il sindaco Fabrizio Ciarapica –. Alcune settimane fa abbiamo sottoscritto un protocollo di intesa dove il Comune, in qualità di ente capofila, ha messo insieme tante forze per occuparsi di prevenzione e disagi giovanili».

«Come Cooperativa – ha detto Nicoletta Capriotti, presidente PARS – ci stiamo muovendo per affrontare i problemi che affiggono purtroppo oggi tanti giovani e le loro famiglie; lo facciamo con una rete di servizi articolata qui sul territorio, che va dalla prevenzione, con il Centro ICARO che si occupa di adolescenti, all’assistenza con il Centro Poliservizi “Le Querce” che ha strutture specialistiche residenziali e diurne, fino al reinserimento sociale con attività formative e lavorative, in particolare per la commercializzazione del biologico. Il Servizio che oggi abbiamo inaugurato auspichiamo vada nella direzione di offrire risposte ai giovani e alle loro famiglie. Siamo orgogliosi di questo traguardo».

«I dati ufficiali relativi al consumo di sostanze illegali da parte dei giovani in età scolare tra i 15 ed i 19 anni, ci parlano di 1 ragazzo su 3 che dichiara di aver usato almeno una volta sostanze illegali – ha detto Irene Costantini, direttrice Sanitaria delle strutture PARS -. E purtroppo la rete dei nostri servizi ci racconta di numeri ancora più grandi. Nel nostro Centro Icaro e negli sportelli di ascolto, riceviamo quotidianamente famiglie che ci chiedono aiuto per i propri figli, ragazzini di 15, 16 anni che scoprono di avere problemi di abuso o dipendenza».