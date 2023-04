Civitanova: illuminazione, nuove aree fitness e verde, il lungomare Sud si prepara per l’estate

CIVITANOVA – Restyling e potatura delle aree verdi, illuminazione e nuove aree fitness per chi ama lo sport all’aria aperta. Il lungomare civitanovesi si prepara per la bella stagione. I lavori, alcuni dei quali già cominciati, sono stati annunciati dall’assessore al decoro urbano, all’ambiente e alla sicurezza Giuseppe Cognigni. Proprio qualche giorno fa sono cominciati i lavori di abbattimento e di sostituzione di oltre venti palme sul lungomare Sud. «Verranno controllati, ove necessario, gli impianti di illuminazione, in modo particolare quelli lungo la pista ciclabile – ha spiegato l’assessore al decoro urbano, all’ambiente e alla sicurezza Giuseppe Cognigni – . Ho già avuto modo di confrontarmi su questo con l’assessore Carassai. Insieme all’Ufficio Ambiente abbiamo già programmato il taglio dell’erba in tutte le aree verdi e i giardini e lungo lo spartitraffico del lungomare Sud. I giochi dei giardinetti e le sedute verranno puliti ed igienizzati. Sul lungomare centro, verrà effettuata la rimozione e la pulizia dei cestini e verranno pulite anche le aiuole che ospitano le palme. Dopo dieci anni verranno riqualificato le sedute in legno a ridosso dello chalet G7. È in programma il posizionamento di due nuove aree fitness nello spazio verde di fronte a Villa Letizia. Infine, sono stati individuati dieci nuovi punti sul lungomare dove posizionare le rastrelliere per le biciclette, un mezzo sempre più usato da civitanovesi e turisti per spostarsi in giro per la città durante la bella stagione».