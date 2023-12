Civitanova, il Comune investe sul verde: 50 mila euro di interventi nei parchi e sulle vie della città

CIVITANOVA – L’amministrazione investe sul verde, stanziati 50 mila euro per nuovi alberi nei parchi e nei giardini in sostituzione delle piante malate. «Dopo un’analisi dello stato di salute del patrimonio arboreo abbiamo deciso di intervenire in diverse vie per abbattere e sostituire le piante malate e piantumarne altre. Non è mai bello dover rimuovere una pianta – ha detto il sindaco Fabrizio Ciarapica – ma quando le alberature sono malate o non possono più garantire la sicurezza delle persone diventa inevitabile».

«Le piante che saranno abbattute sono piante per cui non ci sono più cure o rimedi perché attaccate da una serie di parassiti – fa sapere l’assessore al decoro Giuseppe Cognigni – Le sostituiremo e pianteremo ulteriori nuovi alberi in alcune aree verdi. Il decoro è sempre stata una priorità di questa amministrazione, così come la sicurezza. Per questo continueremo a prenderci cura del nostro verde».

I lavori partiranno a gennaio «ma già nel 2024 – annuncia l’assessore Cognigni – ho altri due progetti per la piantumazione di nuovi alberi in altre zone di Civitanova».

In Largo Italia è previsto l’abbattimento di 6 esemplari di Chamaerops Excelsa esistenti con la rimozione delle relative ceppaie e la messa a dimora di 7 palme tipo Washingtonia; nell’area verde di via Piermanni davanti al ristorante Hops si prevede la messa a dimora di 5 esemplari di Tamarix a cespuglio; nell’ area verde di via Piermanni antistante il ristorante Officina è previsto l’abbattimento di 4 esemplari di palme tipo Chamaerops Excelsa e messa a dimora di 4 nuove essenze tipo Oleandro ad alberello: sul lungomare sud (spartitraffico centrale e aree verdi laterali) è previsto l’abbattimento di 2 esemplari di palme tipo Phoenix Canariensis e rimozione delle relative ceppaie con messa a dimora di 2 nuove alberature tipo Washingtonia; nelle aiuole lungo via Gentile è previsto l’abbattimento di 2 esemplari di querce secche e di 1 pitosforo ad alberello, la ricollocazione di una quercia su via delle Fosse con conseguente messa a dimora di 4 nuovi esemplari di Acero campestre, varietà “Elsrijk”; nell’area verde attrezzata con giochi di via Balbo è prevista la messa a dimora di 4 alberi del tipo Pino d’Aleppo e 4 Prunus Pissardi “Nigra”; nelle aiuole di Piazzale Gramsci è previsto l’abbattimento di 6 palme, la rimozione di 12 ceppaie esistenti e la messa a dimora di 4 Pitosforo ad alberello, 3 oleandri ad alberello e un Tamarix, a cespuglio e una palma tipo Washingtonia; in piazza San Francesco di Sales è prevista la rimozione di 4 ceppaie interrate e messa a dimora di 4 Tigli “Greenspire” all’interno delle aiuole esistenti presenti sul parcheggio pubblico. Infine, nelle aiuole di viale Vittorio Veneto è prevista la rimozione di 3 lecci secchi e la messa a dimora di 8 nuovi Lecci.