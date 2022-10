Civitanova, fotovoltaico sul tetto del Rossini, approvato il progetto esecutivo

L’intervento ha una valenza ecologica ed ambientale in quanto volto alla completa bonifica del tetto in eternit del Cineteatro Rossini

CIVITANOVA – La Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo riguardante i lavori di rimozione della copertura in cemento-amianto del cineteatro Rossini e l’intervento per la ricopertura con efficientamento energetico tramite installazione di un impianto fotovoltaico con potenza nominale pari a 110,72 kWp. Il Comune di Civitanova Marche ha partecipato al 5° bando FER 2019 per iscrivere l’impianto fotovoltaico in progetto al registro GSE nella categoria A-2 (Impianti fotovoltaici su tetti bonificati da cemento-amianto), risultando vincitore e quindi percettore di contributo statale (GSE) per la produzione di energia rinnovabile da fonte fotovoltaica.

L’intervento, redatto dall’Ing. Egidio Santucci, è finanziato in quota parte dall’Unione Europea – NextGenerationEU ed ha un importo complessivo di € 650.000,00 (360 mila con contributo Pnrr, 72 mila di maggiorazione costi e € 218.000,00 quota parte restante coperta mediante mutuo contratto con la Cassa DD.PP.).

L’Amministrazione comunale, richiesto il parere alla Soprintendenza, ha dato mandato al professionista incaricato di provvedere all’aggiornamento del progetto esecutivo adeguandolo alle prescrizioni.

L’intervento ha una valenza ecologica ed ambientale in quanto volto alla completa bonifica del tetto in eternit del Cineteatro Rossini, che rimane l’unico immobile comunale nel cuore della città con copertura in cementoamianto. La ricopertura verrà effettuata con elementi coibentanti in grado di apportate una migliore efficienza energetica che unitamente all’istallazione dell’impianto fotovoltaico sarà in grado di innalzare l’efficienza energetica, oltre a generare un rilevante risparmio economico nei costi di gestione dell’immobile.

In mattinata, inoltre, sono terminate le verifiche strutturali riguardanti il progetto del comparto urbanistico di via Trieste, al fine di riqualificare l’intero nucleo storico che ricomprende, tra gli altri, sia Palazzo Sforza che il cine-teatro Rossini.