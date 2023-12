Civitanova, con la Croce Verde Babbo Natale viene dal mare

CIVITANOVA – Anche quest’anno, come sempre, la Croce Verde di Civitanova fa sentire più che mai la sua presenza nel periodo natalizio, con una serie di eventi ed appuntamenti che oramai fanno parte della tradizione.

Domenica mattina (10 dicembre) torna l’appuntamento attesissimo del Natale civitanovese con “Babbo Natale arriva dal mare”. Si comincia alle ore 9.30, presso la banchina di riva, nell’area portuale, dove la Croce Verde e la Guardia Costiera di Civitanova aiuteranno Babbo Natale ed i suoi elfi a sbarcare sulla banchina di riva. Come sempre, a terra, ci saranno tantissimi bambini, pronti ad accogliere a braccia aperte Babbo Natale e i suoi aiutanti. Un momento magico, sullo sfondo del mare, che dà il via al peridio delle feste. Una volta arrivato sulla banchina, Babbo Natale salirà sulla slitta e si dirigerà in piazza XX settembre, nella sua casetta. Ad attendere Babbo Natale e ad allietare l’evento ci saranno gli allievi di LaboratorioDanza. In caso di maltempo il programma potrebbe subire variazioni.

Sabato pomeriggio (9 dicembre), dalle ore 16, appuntamento in piazza XX settembre per l’inaugurazione di due nuovi mezzi di soccorso donati dall’Atac di Civitanova alla Croce Verde. Alle 16.30 discorso del prof. Cesare Bartolucci e delle Autorità presenti, alle 17 benedizione di don Mario e lettura della Preghiera del Milite. Alle 17.15 taglio del nastro dei mezzi, poi inizio del corteo per le vie della città.