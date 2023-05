Civitanova, conto alla rovescia per corsa dei Quartieri de Citanò: ecco gli 11 cavalli abbinati ai quartieri

CIVITANOVA – Conto alla rovescia per la corsa dei Quartieri de Citanò, sorteggiati questa mattina a Palazzo Sforza gli abbinamenti cavalli/quartiere. Erano presenti oltre al sindaco Fabrizio Ciarapica, gli assessori Claudio Morresi, Manola Gironacci e Francesco Calderoni, i consiglieri comunali Pierpaolo Turchi, Paola Fontana, Piero Croia, Giorgio J. Pollastrelli, tutti gli 11 coordinatori di quartiere e i rappresentati della Croce Verde. L’appuntamento è per domenica 28 maggio dalle ore 10 all’Ippodromo Mori. L’elenco dei cavalli partecipanti alla corsa è stato stilato dall’Ufficio tecnico dell’Ippodromo Mori di Civitanova Marche (gestito da Samac di Mori Ermanno &Fratelli Snc) su autorizzazione del MASAS-Ministero Agricoltura e Sovranità alimentare e Foreste. L’estrazione per gli abbinamenti con i quartieri, invece, è stata effettuata dalla Dott.ssa Carla Paniconi, dipendente comunale.

Questi gli abbinamenti: il cavallo Bipolare per il quartiere San Domenico, il cavallo Croupier per il Quartiere IV Marine, il cavallo Artiglio Lor per il quartiere Santa Maria Apparente, il cavallo Cook Wise As per il quartiere Fontespina, il cavallo Attila Ross per il quartiere Centro, il cavallo Ancora Bella per Quartiere Risorgimento, il cavallo Volto del Nord per il Quartiere Asola, il cavallo Apocalypse Erre per il Quartiere Stadio, il cavallo Vandalo D’Esi per il quartiere di Civitanova Alta, il cavallo Canadian Wise L per il quartiere San Marone, il cavallo Billy Pan per il quartiere San Gabriele.

«Una tradizione che ritorna dopo 10 anni e un grande evento per stare insieme – ha detto il sindaco Fabrizio Ciarapica – C’è grande entusiasmo, a partire dalle cene organizzate dai quartieri e una grande solidarietà che si sta manifestando attraverso la vendita dei biglietti per la lotteria di beneficienza a sostegno della Croce Verde. Invito tutti a sostenere questo ente molto importate per tutta la città e ovviamente, a partecipare per dare il benvenuto a questa tradizione tanto attesa».