Civitanova, sabato la colletta alimentare per chi è in difficoltà. «I poveri sono sempre di più»

CIVITANOVA – Sabato 26 novembre sarà la giornata della Colletta alimentare e chi vorrà potrà sostenere le famiglie in difficoltà, acquistando prodotti alimentari di prima necessità. I poveri, purtroppo, sono sempre di più. Una riflessione, numeri alla mano, che è sorta in occasione della presentazione dell’iniziativa della Colletta alimentare, giunta alla sua 26esima edizione. Erano presenti l’assessore Barbara Capponi, la responsabile della Caritas Barbara Moschettoni, il referente locale per la Colletta alimentare Angelo Gaglioppa, la responsabile della comunicazione del Banco alimentare Sara Conti e il responsabile dei rapporti con i supermercati del Banco alimentare Roberto Del Baldo. “Per la Giornata della Colletta alimentare, sabato, a Civitanova saranno presenti almeno 150 volontari – ha spiegato Angelo Gaglioppa -. Il 26 novembre sarà una giornata che significherà anche una prudente ripresa della normalità post Covid. Fino al 2019 il quantitativo raccolto è cresciuto negli anni arrivando a 77 quintali di alimenti. Nel 2020 non abbiamo raccolto cibo ma donazioni. Nel 2021 abbiamo ripreso in sei supermercati, nonostante tutte le limitazioni del Covid. Quest’anno la guerra, la crisi e l’aumento dei prezzi fanno registrare un notevole incremento dei bisogni e del numero dei poveri ma anche una diminuzione della capacità di spesa delle persone. Con la Colletta vogliamo riaffermare che è possibile ripartire a costruire la solidarietà, un popolo e la pace. Ciò che fa la differenza è il cuore delle persone”.

«La Caritas – ha continuato Barbara Moschettoni – aiuta più di 500 famiglie a Civitanova, 100 quelle ucraine. Quello che si raccoglie è prezioso, vogliamo arrivare al cuore delle famiglie attraverso il pacco alimentare. Chi può aiuti chi non può». «I civitanovesi sono generosi – ha concluso l’assessore Capponi – Come al solito, non si faranno pregare per aiutare. L’amministrazione sostiene convintamente questa iniziativa. Abbiamo un rapporto molto stretto con la Caritas e quello che mi preme sottolineare è quanto sia importante l’ottica di rete in un momento così particolare».

I supermercati dove verrà fatta la raccolta alimentare sono: Spazioconad presso il centro commerciale Cuore Adriatico, Eurospin a Fontespina, Eurospin di via Fontanella, Lidl di via Silvio Pellico, Coop in via Ungaretti, Superstore Coal in via Carducci, Conad in via Zavatti e Tigre in via Civitanova. I volontari indosseranno una pettorina arancione, nuovo colore di riconoscimento presente nel logo Banco alimentare e che verrà utilizzato anche per i sacchetti forniti per fare la spesa. Servono tonno e carne in scatola, olio, alimenti per l’infanzia come omogeneizzati e latte in polvere, polpa o passata di pomodoro.