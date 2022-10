Civitanova, Cognigni: «Nuove fioriere per il borgo marinaro e giochi inclusivi nei parchi»

Ieri l’assessore al decoro urbano Giuseppe Cognigni ha reso noto il posizionamento di nuovi arredi urbani in via Conchiglia e via Carena, dal lato via Duca degli Abruzzi

CIVITANOVA – Nuove fioriere per abbellire le vie del borgo marinaro di Civitanova. Ieri l’assessore al decoro urbano Giuseppe Cognigni ha reso noto il posizionamento di nuovi arredi urbani in via Conchiglia e via Carena, dal lato via Duca degli Abruzzi.

«È già in previsione – ha continuato l’assessore Giuseppe Cognigni – l’acquisto di altre, nuove fioriere per abbellire sempre di più il borgo marinaro. Ci sposteremo anche in altri quartieri più periferici. Ho già in programma, inoltre, di incontrare i responsabili di una azienda marchigiana che opera nel settore dei giochi per bambini all’aperto per concordare l’acquisto di nuovi giochi, più grandi, da collocare nei parchi e nelle aree verdi della nostra città. Saranno giochi appunto più grandi e più costosi, da posizionare a terra, diversi dai classici scivoli, dalle altalene o dai giochi a molla. Saranno collocati anche giochi inclusivi per bambini disabili, abbiamo in programma di concentrarci anche su questo per rendere Civitanova una città inclusiva, che possa essere scelta anche da famiglie con bambini disabili», ha concluso l’assessore Giuseppe Cognigni.