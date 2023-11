Civitanova, la Città Alta si maschera per Halloween: al via gli eventi

Tutto pronto per la festa Happy Halloween con eventi pensati per bambini, ma anche per famiglie e per adulti

CIVITANOVA – La Città Alta si prepara a festeggiare Halloween, domani il borgo storico si traveste per un pomeriggio e una serata da paura. È uno degli eventi pensati dalla Pro Loco Civitanova Alta ed organizzati in collaborazione con altre associazioni del territorio, con l’obiettivo di valorizzare Civitanova Alta e le sue bellezze. Si comincia con la festa Happy Halloween, in programma domani pomeriggio fino alla sera, con eventi pensati per bambini, ma anche per famiglie e per adulti. «Nel giorno di Halloween, già da qualche anno, Civitanova Alta si riempie di bambini. Non passano le macchine e i vicoli della Città Alta si prestano bene per girare e fare “dolcetto o scherzetto – ha spiegato Simona Lanzara, della Pro Loco di Civitanova Alta – La città ha risposto con grande partecipazione e c’è chi ha cominciato ad addobbare i portoni. Come Pro Loco abbiamo deciso di organizzare questo evento insieme alle altre associazioni del territorio, come Sentinelle del Mattino, Sted, Contemporanea 2.0, Società Operaia».

Si comincia nel pomeriggio con truccaBimbi, giocoleria, animazione e tanto altro. Ci sarà anche una merenda per i bambini. «Poi – ha spiegato ancora Simona Lanzara – abbiamo pensato di continuare la serata anche per grandi e famiglie, negli spazi dell’ex liceo classico, con musica e dj set anni Ottanta e Novanta, insieme a Dj Remains e Gianni dello chalet la Bussola. Sarà una serata per tutti, l’evento è gratuito e la maschera è obbligatoria. La risposta da parte di Civitanova Alta è sempre positiva agli eventi. È vero, quando si organizzano eventi qui c’è il problema dei parcheggi, ma cerchiamo, in generale, di ovviare al problema organizzando servizi navette. Per Natale già stiamo programmando una serie di eventi per valorizzare Civitanova Alta».