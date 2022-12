Civitanova, chiude la storica parrucchieria di Alba Cognigni

CIVITANOVA – Dopo cinquanta anni di lavoro, chiude per sempre i battenti la storica parrucchieria “Alba Acconciature”. Un luogo storico nel popoloso quartiere di Santa Maria Apparente, che ha rappresentato negli anni un punto di riferimento nella vita di tante donne. Sono cambiate le mode, ma la titolare, Alba Cognigni, è sempre stata lì, in grado di rinnovarsi e accontentare tante, tantissime clienti, che in cinquanta anni le sono diventate amiche. «Il 31 dicembre sarà l’ultimo giorno di lavoro e già sono emozionata e un po’ triste – ha raccontato Alba Cognigni –. Ho aperto la mia attività il primo aprile del 1972. Invece di pettinare le bambole, come facevano le bambine della mia età, io facevo i capelli a mio nonno. Era il mio sogno fin da piccolissima quello di fare la parrucchiera. Così ho deciso di intraprendere questa carriera. Il salone è sempre stato qui, in via del Torrione, a Santa Maria Apparente. Cercavo un posto visibile del quartiere». Alba Cognigni racconta la sua formazione: un mestiere fatto con le mani, ma soprattutto con tanta passione e tanto impegno. «Da ragazzina ho imparato il mestiere presso una parrucchiera, poi ho frequentato la scuola per parrucchieri. Ho seguito tanti corsi di aggiornamento e ho aperto, poi, per conto mio». Un ringraziamento, infine, non manca per le tante clientI e anche qualche cliente uomo che, negli anni, hanno affollato il salone. «Con molte di loro siamo diventate amiche, siamo invecchiate insieme» ha concluso Alba Cognigni.