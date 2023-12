Civitanova, i cesti natalizi dell’Ant per aiutare l’associazione

CIVITANOVA – Un cesto ricco di prelibatezze gastronomiche, made in Marche, per aiutare l’Ant a fare del bene a chi sta soffrendo e sostenere in questo modo l’associazione. È l’iniziativa promossa dalla sezione Ant (Associazione Nazionale Tumori) di Civitanova, presieduta dalla signora Fiorenza Paffetti Perugini. Chi vuole potrà acquistare le stelle di Natale, presenti nelle piazze di diversi Comuni da qui ai prossimi giorni, oppure recarsi nella sede dell’associazione, in via D’Annunzio 72, e comprare cesti e cassetti con tante eccellenze locali: vini, miele, pasta e tanto altro. «Il nostro servizio, messo a disposizione dai nostri medici e dai nostri infermieri, è completamente gratuito – ha spiegato la presidente della sezione Ant di Civitanova, Fiorenza Paffetti Perugini – Non chiediamo nulla a nessuno. Nel periodo natalizio abbiamo contattato alcune aziende marchigiane che ci hanno donato i loro prodotti gastronomici, le eccellenze del nostro territorio: vino, miele, marmellate, pasta. Noi confezioniamo delle cassette o dei cesti e li offriamo in vendita. Teniamo aperto il nostro ufficio accoglienza nella sede di via D’Annunzio, così da accogliere chi vuole comprare un cesto natalizio da donare come regalo di Natale. È un modo per fare del bene, aiutando noi e reclamizzando le nostre aziende marchigiane». Anche l’assessore al sociale Barbara Capponi, nei giorni scorsi, ha fatto visita alla sede dell’associazione. «Anche quest’anno i volontari Ant sono pronti per aiutarvi a fare i regali – ha detto l’assessore Capponi – La sede di via D’Annunzio 72 a Civitanova è aperta mattina e pomeriggio, per mettervi a disposizione panieri, cassettine e cesti su ordinazione, pieni di specialità ed eccellenze alimentari marchigiane. Per informazioni e ordinazioni potete passare di persona o chiamare 0733 829606. Per come vi è possibile, diamo una mano ad aiutare: Ant da sempre è a fianco dei pazienti oncologici con professionalità e passione, anche nella nostra città».